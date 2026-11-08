Messi lập kỷ lục chưa từng có ở giải Mỹ

Messi vẫn đang thi đấu bền bỉ ở tuổi 39 - Ảnh: REUTERS

Sáng 8-11 (giờ Việt Nam), Inter Miami hòa Charlotte FC 3-3 trong lượt trận cuối mùa giải chính thức. Messi không ghi bàn nhưng có đường kiến tạo từ chấm phạt góc để Luis Suarez đánh đầu lập công. Đội chủ nhà dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1, rồi để đối thủ gỡ hòa sau giờ nghỉ.

Dù không thể nâng thành tích ở trận cuối, Messi vẫn đứng đầu cuộc đua Vua phá lưới với 26 bàn sau 31 lần ra sân. Siêu sao Argentina bỏ xa Petar Musa của FC Dallas 4 bàn và Sam Surridge của Nashville SC 5 bàn.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Messi đoạt Chiếc giày vàng MLS, sau mùa giải 2025 ghi 29 bàn. Trước anh, 5 cầu thủ từng nhiều lần giành danh hiệu này, gồm Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski và Bradley Wright-Phillips. Tuy nhiên, chưa từng có ai bảo vệ thành công.

Đáng chú ý, trong 26 bàn của Messi mùa này, chỉ 1 bàn đến từ chấm phạt đền. Anh cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử giải ghi ít nhất 25 bàn ở hai mùa liên tiếp.

Tổng cộng, Messi có 55 bàn trong hai mùa gần nhất, chỉ kém thành tích 58 bàn của Josef Martinez giai đoạn 2018-2019.

Sức ảnh hưởng của Messi còn thể hiện ở khả năng tạo cơ hội. Với 17 kiến tạo bên cạnh 26 bàn thắng, anh dẫn đầu MLS về tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng mùa này, đạt 43 lần.

Messi là cầu thủ đầu tiên của giải chạm mốc ít nhất 40 lần ghi bàn hoặc kiến tạo trong hai mùa liên tiếp.

Sau Chiếc giày vàng, Messi còn đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (MVP). Anh đã nhận giải này ở các mùa 2024 và 2025.

Messi giành Chiếc giày vàng hai mùa liên tiếp ở MLS - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Inter Miami kết thúc mùa giải chính thức ở vị trí thứ 2 miền Đông, sẽ gặp Columbus Crew tại vòng đầu play-off MLS Cup. Đây là chặng đường tiếp theo trong hành trình bảo vệ chức vô địch của Messi cùng đồng đội.