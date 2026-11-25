Mạo nhận cháu lãnh đạo tỉnh 'chạy' việc rồi bỏ trốn, cựu điều dưỡng lĩnh 17 năm tù - Ảnh: NGUYỄN SỰ

Ngày 25-11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Việt Hà (45 tuổi, trú tại phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trước năm 2016, Phạm Việt Hà là điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Bị cáo hoàn toàn không có chức năng, thẩm quyền hay nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận, xét duyệt hay tuyển dụng viên chức, người lao động vào bệnh viện cũng như bất kỳ cơ quan nhà nước nào khác.

Tuy nhiên, do vay mượn tiền bạc nhiều nơi dẫn đến mất khả năng thanh toán, khi nắm bắt thông tin một số cơ quan nhà nước có đợt tuyển dụng công chức, viên chức, Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo.

Bị cáo tung tin gian dối, tự nhận mình là cháu của lãnh đạo tỉnh, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo bệnh viện... nên có thể "lo lót" xin vào biên chế nhà nước.

Để tạo lòng tin tuyệt đối với các bị hại, Hà trực tiếp mua hồ sơ tuyển dụng chuyển cho các gia đình có nhu cầu, tận tình hướng dẫn kê khai, thu nhận hồ sơ và nhận tiền đặt cọc.

Tinh vi hơn, bị cáo còn giả cách viết giấy vay nợ, liên tục đưa ra các lý do như "chờ phúc khảo", "chi phí cảm ơn" để thúc giục nạn nhân giao thêm tiền.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2016, Hà đã nhận tổng cộng 1,77 tỉ đồng của 4 bị hại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Hà dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp luật.

Đến ngày 26-3-2026, sau gần 10 năm lẩn trốn, Phạm Việt Hà đã đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt bị cáo Phạm Việt Hà 17 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.