Hai con rắn trong hành lý của hành khách dưới máy soi chiếu tại sân bay - Ảnh: TSA

Theo trang FOX 2 Detroit, vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Ontario ở miền Nam California (Mỹ). Trong lúc kiểm tra hành lý, nhân viên TSA phát hiện bên trong túi có một vật trông giống như sợi dây. Khi kiểm tra trực tiếp, người này nhận ra vật thể đang cử động, và đây là hai con rắn.

Nhân viên TSA Benjamin Andrade-Carillo kể với CBS News rằng ban đầu ông nghĩ mình đang cầm một sợi dây, nhưng sau đó nhận thấy vật thể bắt đầu nhúc nhích, chuyển động. Ông lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên.

Hình ảnh X-quang của chiếc túi cũng cho thấy những vật thể bên trong trông giống dây. Khi các nhân viên kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện đó là hai con rắn sống được bỏ vào một chiếc vỏ gối.

Sau khi phát hiện rắn, TSA tạm dừng hoạt động kiểm tra an ninh ở khu vực này để đảm bảo an toàn. Các nhân viên chưa biết hai con rắn thuộc loài nào và liệu chúng có độc hay không.

Nhân viên TSA giám sát Suggey Flores cho biết chiếc vỏ gối phồng lên và chuyển động lúc ông kiểm tra.

Flores nói ông từng cầm rắn trước đây nên không quá hoảng sợ, mà chủ yếu cảm thấy bất ngờ vì đây không phải là thứ thường xuyên xuất hiện trong quá trình kiểm tra hành lý.

Cảnh sát sân bay sau đó tiếp nhận chiếc túi và đưa đến khu vực làm thủ tục của hãng hàng không. Hành khách lấy hai con rắn ra khỏi hành lý và giao chúng cho một thành viên gia đình không đi cùng chuyến bay.

Theo TSA, hành khách nói hai con rắn là "thú cưng" của mình và trước đó từng đưa chúng đi máy bay với một hãng hàng không khác.

Vụ việc được TSA đăng thông tin trên Facebook, đồng thời nhắc hành khách rằng việc mang rắn lên máy bay phụ thuộc vào quy định của từng hãng hàng không.

Theo Andrade-Carillo, trong hai năm làm việc tại TSA, ông chưa từng gặp trường hợp tương tự. Ông cho biết trước đây từng chứng kiến một hành khách tại San Diego tìm cách mang tôm hùm còn sống lên máy bay dưới dạng hành lý xách tay.