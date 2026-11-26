Malaysia đòi Google bồi thường gần 146 triệu USD vì YouTube - Ảnh: The News

Cơ quan này cho rằng Google chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật và các điều kiện cấp phép khi xử lý nội dung bị coi là độc hại trên nền tảng YouTube.

Vụ kiện thứ nhất liên quan đến cáo buộc Google chưa có biện pháp thỏa đáng đối với hàng nghìn nội dung về cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. MCMC cho biết từ ngày 1-1 đến 28-10, cơ quan này đã gửi 73.703 báo cáo vi phạm tới YouTube, phần lớn liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Trong số các báo cáo về cờ bạc, khoảng 4.950 trường hợp chưa được phản hồi. Có 1.468 trường hợp quá 30 ngày kể từ khi gửi báo cáo và 35 trường hợp phải chờ hơn 90 ngày mới được phản hồi hoặc gỡ bỏ nội dung.

Vụ kiện còn lại liên quan đến các bài đăng của một blogger Malaysia bị cho là sai sự thật và có tính chất phỉ báng. Theo MCMC, YouTube đã không gỡ bỏ những nội dung này sau khi cơ quan quản lý nhận được khiếu nại.

MCMC cho biết khoản bồi thường nhằm bù đắp nguồn lực và nhân lực mà cơ quan này đã huy động để xử lý hơn 50.000 nội dung bị coi là độc hại.

Google chưa phản hồi đề nghị bình luận về hai vụ kiện.

Động thái trên diễn ra vài tuần sau khi Google công bố kế hoạch đầu tư 15 tỉ USD tại Malaysia trong giai đoạn 2027-2028, trong đó có xây dựng các cụm trung tâm dữ liệu, phát triển năng lượng sạch và đào tạo lao động.

Trước đó, giới chức Malaysia cũng từng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội lớn như TikTok và Facebook xử lý những nội dung mà nước này cho là có hại.