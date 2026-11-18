Hang Câu với vách núi lửa đẹp ấn tượng - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 18-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch 436 "Triển khai thực hiện Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Mục tiêu hình thành phố đi bộ, chợ đêm… để đón 400.000 lượt khách trong tương lai.

UBND tỉnh định hướng hình thành phố đi bộ, chợ đêm tại đặc khu Lý Sơn vào Đề án phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến năm 2030, địa phương tập trung hình thành và khai thác chợ đêm, phố đi bộ, tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, sân khấu hóa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào dịp cuối tuần và các ngày lễ lớn.

Không gian này được định hướng kết nối quảng trường, vườn hoa kiến thiết đô thị và khu vực bến cảng, tạo thêm điểm vui chơi, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách khi đêm xuống.

Không chỉ có các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương, chợ đêm và phố đi bộ còn được kỳ vọng trở thành nơi giới thiệu văn hóa biển đảo, sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn và các giá trị lịch sử đặc trưng của vùng đất từng gắn với Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư kèm theo đề án, dự án công viên ven biển, phố đi bộ Lý Sơn và khu lễ hội đua thuyền có quy mô dự kiến 20 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, phân kỳ giai đoạn 2026 - 2045.

Sau năm 2030, địa phương tiếp tục định hướng phát triển các tuyến phố thương mại du lịch, công viên ven biển, công viên cây xanh và những không gian vui chơi giải trí mới.

Việc phát triển kinh tế đêm được đặt trong mục tiêu lớn hơn là đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào năm 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu đón 400.000 lượt khách, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 900 tỉ đồng; du lịch - dịch vụ đóng góp khoảng 60% GRDP của đặc khu.

Để đạt mục tiêu này, ngoài phố đi bộ và chợ đêm, Lý Sơn còn định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thể thao biển, trải nghiệm văn hóa, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và khám phá di sản địa chất núi lửa.

Lý Sơn với đảo Bé luôn là điểm đến thu hút du khách - Ảnh: TRẦN MAI

Lý Sơn - hòn đảo đẹp nổi bật Lý Sơn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên độc đáo được kiến tạo từ hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước. Những miệng núi lửa đã tắt như Thới Lới, Giếng Tiền, vòm đá Cổng Tò Vò cùng những vách đá nham thạch kỳ thú tạo nên bức tranh địa chất hiếm có giữa biển khơi. Đảo Bé là điểm đến nổi bật với làn nước biển xanh trong, bãi cát trắng, những rạn san hô và khung cảnh làng chài bình yên. Du khách có thể trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo thuyền, khám phá những bãi đá và cuộc sống của cư dân trên đảo. Không chỉ có cảnh quan biển đảo, Lý Sơn còn được mệnh danh là vương quốc hành, tỏi với những cánh đồng xanh mướt trên nền đất hình thành từ vật liệu núi lửa. Tỏi Lý Sơn là thương hiệu nông sản nổi tiếng, bên cạnh nhiều món đặc sản như gỏi tỏi, gỏi rong biển, hải sản tươi và cua huỳnh đế. Đặc biệt, hòn đảo còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, Âm Linh tự, đình làng An Vĩnh cùng những câu chuyện về các hùng binh năm xưa tạo nên bản sắc riêng, đưa Lý Sơn trở thành điểm đến kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu lịch sử chủ quyền biển đảo.

Du khách chụp ảnh bên trầm tích núi lửa - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều đình làng ở Lý Sơn là điểm đến của du khách tìm hiểu văn hóa, lịch sử hòn đảo - Ảnh: TRẦN MAI

Lễ hội đua thuyền ở Lý Sơn luôn là dịp thu hút đông du khách - Ảnh: TRẦN MAI