Mạng lưới giao thông liên vùng mở rộng kết nối Đồng Nai với các cực kinh tế - Ảnh: DNCC

Giao thông thuận lợi mở rộng không gian đô thị

Trong nhiều năm qua, vị trí trung tâm là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi người mua lựa chọn bất động sản tại TP.HCM. Tuy nhiên, khi không gian đô thị mở rộng và giá nhà tăng cao, phạm vi tìm kiếm cũng dần thay đổi.

Theo số liệu từ khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý 2-2026 của nền tảng Batdongsan.com.vn, trong 1.000 người được hỏi tại TP.HCM thì có tới 69% người sẵn sàng dịch chuyển ra khu vực vùng ven hoặc mua nhà các đô thị mới. Bên cạnh đó, 72% người mua nhà ở thực lựa chọn những khu vực có hạ tầng mới và khả năng kết nối giao thông tốt.

Khi giá nhà tại khu vực trung tâm duy trì ở mức cao, người mua phải cân đối giữa vị trí, khả năng kết nối và khả năng chi trả. Hạ tầng vì thế trở thành yếu tố quan trọng trong việc mở rộng không gian thị trường, theo Savills.

TP.HCM đang mở rộng đô thị theo cả bốn hướng. Dữ liệu Batdongsan.com.vn cho thấy, từ khoảng năm 2019, nguồn cung mới đã dịch chuyển ra ngoài trung tâm, theo các hành lang hạ tầng như metro, vành đai và cao tốc.

Tỉ trọng nguồn cung tại khu Đông tăng từ 29% năm 2019 lên khoảng 33% trong 6 tháng đầu năm 2026; nhóm đô thị mở rộng tăng từ gần 5% lên 15%, trong khi khu trung tâm giảm từ 21% xuống 13% .

Ở khu vực phía Đông, không gian đô thị mở rộng đến Long Thành và Nhơn Trạch, gắn với sân bay quốc tế, trục cao tốc Bắc Nam, cảng biển và khu vực kinh tế năng động. Trong khi đó, phía Nam và phía Bắc, Tây Bắc cũng có thêm nhiều dự án mới, tận dụng quỹ đất rộng, lực lượng lao động dồi dào và kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các dự án đô thị mới có lợi thế về mức giá dễ tiếp cận, mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh và quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu.

Không gian đô thị Đồng Nai mở rộng cùng các động lực tăng trưởng mới - Ảnh: DNCC

Trong khi TOD có hệ thống giao thông công cộng làm hậu thuẫn, đô thị vùng ven được tăng cường kết nối qua cao tốc và đường vành đai. Lợi thế vị trí ngày càng được nhìn nhận bằng khả năng kết nối, mức giá và chất lượng môi trường sống. Theo Savills, về dài hạn, nguồn cung từ các đô thị gắn với hạ tầng có thể mở thêm lựa chọn với mức giá dễ tiếp cận cho người mua ở thực.

Tuy nhiên, khả năng thu hút dòng người và giữ chân cư dân mới là yếu tố tạo ra khác biệt giữa dự án kỳ vọng tăng giá và một đô thị có sức sống thực sự.

Đồng Nai đón dòng người dịch chuyển theo hạ tầng

Trong xu hướng đó, Đồng Nai được đánh giá có cơ hội thu hút dòng người nhờ mạng lưới khu công nghiệp, logistics và các công trình giao thông liên vùng.

Nổi bật về cơ hội hút dòng người là sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động. Giao thông công cộng cũng được định hướng phát triển để rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay và trung tâm TP.HCM. Các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào hoạt động; nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tọa lạc ngay vị trí trái tim khu đô thị Long Hưng, bên sông Đồng Nai, Izumi City có quy mô gần 170 ha, do Nam Long hợp tác với hai tập đoàn Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Dự án được kỳ vọng hưởng lợi từ mạng lưới giao thông liên vùng đang hoàn thiện và sân bay quốc tế Long Thành.

Izumi City sở hữu vị trí bên sông Đồng Nai, trong lòng đô thị Long Hưng - Ảnh: DNCC

Theo chủ đầu tư, việc bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng đã và đang được thực hiện tại phân khu đầu tiên Izumi Gardenia có quy mô 275 sản phẩm ở giai đoạn 1. Riêng phân khu thấp tầng thứ 2 - Izumi Canaria sẽ bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2026.

Một số tiện ích thể thao, công viên ven sông Đồng Nai và hệ thống giao thông nội khu đã được đưa vào sử dụng. Về giáo dục, trường liên cấp Uppingham (Anh) tại dự kiến đón học sinh từ năm học 2028-2029, mở thêm lựa chọn học tập cho các gia đình tại Izumi City nói riêng và khu vực lân cận nói chung.

Một điểm thuận lợi khác của dự án là phù hợp với quy hoạch không gian đô thị ven sông của Đồng Nai, địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 4/2026. Trong dài hạn, Đồng Nai định hướng phát triển kinh tế ven sông bên cạnh hạ tầng kinh tế hiện hữu.

Không gian xanh và tiện ích ven sông đã được đưa vào sử dụng tại Izumi City - Ảnh: DNCC

Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, cộng hưởng với các khu công nghiệp, logistics hiện hữu, các dự án đô thị có thể làm thay đổi bản đồ bất động sản khu vực. Điều này phụ thuộc vào tiềm lực tài chính và năng lực của chủ đầu tư để biến lợi thế quy hoạch thành môi trường sống có sức hút thực tế và phát triển bền vững.

Nhìn chung, sự dịch chuyển của người mua nhà ra vùng vệ tinh không đơn thuần là tìm bất động sản có giá thấp hơn. Đó còn là cơ hội nâng cấp chất lượng sống, tìm kiếm cơ hội phát triển bền vững tại những cực tăng trưởng mở rộng.