Izumi City: Định hình tầm nhìn đô thị trăm năm từ nhu cầu an cư

Người mua ngày càng quan tâm đến không gian sống đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, kết nối và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình - Ảnh: DNCC

Tại Izumi City, Tập đoàn Nam Long cùng Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation chú trọng gắn kết nhu cầu an cư thiết thực hôm nay vào tầm nhìn phát triển 100 năm tiếp theo.

Giá trị quy hoạch qua trải nghiệm an cư

Quyết định chọn nơi an cư thường bắt nguồn từ những yếu tố rất gần gũi trong nhịp sống thường nhật.

Với anh Cao Anh Cường, một cư dân phường Biên Hòa vừa lựa chọn phân khu Izumi Canaria làm tổ ấm, sức hút của dự án đến từ khoảng cách chỉ 3 km so với ngôi nhà đang ở. Lợi thế này giúp cả gia đình anh duy trì trọn vẹn mọi thói quen sinh hoạt quen thuộc.

Chia sẻ về nơi ở mới, anh Cường cho biết: "Ngôi nhà có không gian ven sông thoáng mát và thiết kế phù hợp với gia đình đa thế hệ. Từ Izumi City, tôi cũng thuận tiện di chuyển đến sân bay Long Thành, trung tâm TP.HCM hay đưa cả nhà đi du lịch".

Câu chuyện của gia đình anh Cường phản ánh định hướng xuyên suốt trong quy hoạch tổng thể của Izumi City, khu đô thị quy mô 170 ha tại phường Long Hưng, Đồng Nai.

Tọa lạc tại vùng đô thị phía Đông TP.HCM, dự án được phát triển trong bối cảnh khu vực đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kết nối. Mọi nhu cầu sống thiết thực từ kết nối giao thông, mảng xanh, thương mại, giáo dục đến các tiện ích cộng đồng quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu nhằm mang lại sự tiện nghi cao nhất cho cư dân.

Sự đồng bộ ấy đang được minh chứng rõ nét qua tiến độ hình thành của khu đô thị. Giai đoạn 1 thuộc phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thành, được cấp sổ hồng và đón cư dân về sinh sống.

Tiếp nối thành công đó, phân khu thứ hai mang tên Izumi Canaria dự kiến bàn giao từ quý IV/2026 cùng thời điểm Clubhouse Canaria chính thức đi vào vận hành. Khi cư dân lần lượt dọn về tổ ấm mới, chất lượng quy hoạch sẽ được kiểm chứng chân thực nhất qua tần suất sử dụng tiện ích và sự gắn kết sinh hoạt tại các không gian chung.

Cư dân Izumi Canaria có thể trải nghiệm các tiện ích tại Clubhouse ngay khi nhận bàn giao nhà - Ảnh: DNCC

Kinh nghiệm Nhật Bản trong cách phát triển Izumi City

Tại Izumi City, Nam Long cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển đô thị lấy cư dân làm trọng tâm, kết hợp kinh nghiệm quy hoạch đô thị của Nhật Bản với sự am hiểu thị trường và nếp sống địa phương.

Nhà ở được quy hoạch kết nối với mạng lưới giao thông, nơi làm việc, trường học và các tiện ích nhằm hình thành một môi trường sống trọn vẹn.

Izumi City hướng đến việc kiến tạo đô thị đáng sống đáp ứng nhu cầu của cư dân hôm nay và là nền tảng cho giá trị cộng đồng trong dài hạn - Ảnh: DNCC

Trong thực tiễn phát triển đô thị tại Nhật Bản, Hankyu Hanshin Properties đã phát triển đô thị quanh hệ thống nhà ga Osaka. Thương mại và giải trí được bố trí tại các ga cuối còn nhà ở bố trí tại các ga giữa nhằm kết nối nơi sinh sống với những hoạt động thường ngày qua giao thông công cộng.

Dự án Grand Green Osaka nằm ngay ga Osaka là minh chứng điển hình khi kết hợp hài hòa công viên trung tâm với văn phòng, khách sạn, thương mại và nhà ở.

Cùng với quá trình phát triển hạ tầng giao thông, doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án Saito với quy mô 313 ha bắt đầu vận hành năm 2004 với khoảng 1.000 cư dân và đến năm 2025 đã đạt mức hơn 18.000 người. Trong hơn hai thập kỷ, hạ tầng, tiện ích cùng dịch vụ từng bước được hoàn thiện song song với sự gia tăng số lượng cư dân.

Tokyu Corporation cũng theo đuổi tầm nhìn dài hạn tương tự, hướng đến việc xây dựng những đô thị có thể tích lũy giá trị theo thời gian, đơn cử là dự án Tokyu Tama Den-en-toshi từ năm 1953.

Tập đoàn gắn quy hoạch với đường sắt để đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cao khi dân số Tokyo mở rộng ra vùng ngoại vi. Sau hơn nửa thế kỷ, dự án đạt quy mô khoảng 5.000 ha và trở thành một trong những đô thị tư nhân lớn nhất Nhật Bản.

Kinh nghiệm của hai đối tác Nhật Bản đã được kết hợp khéo léo với sự am hiểu thị trường và nếp sống địa phương của Nam Long trong quá trình phát triển Izumi City.

Ông Fukumoto Shota, Tổng Giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam, chia sẻ: "Với chúng tôi, giá trị thực của bất động sản nằm ở khả năng tạo dựng một môi trường sống tốt hôm nay và tiếp tục phát triển trong 100 năm tiếp theo."

Thông qua sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và sự thấu hiểu bản địa, Izumi City không ngừng hoàn thiện để trở thành đô thị đáng sống tại khu vực phía Đông TP HCM.



