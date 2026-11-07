Loạt xe máy mới rục rịch về Việt Nam, có cả xăng và điện

Honda Vario Evo 160 có thể được đưa về Việt Nam - Ảnh: AHM

Nhiều mẫu xe máy mới dự kiến sẽ đến Việt Nam vào cuối năm 2026 hoặc 2027.

Honda Vario Evo 160

Honda Vario Evo 160 là phiên bản nâng cấp của Vario 160, được giới thiệu tại Indonesia vào cuối tháng 6-2026.

Theo Công báo sở hữu công nghiệp số 469, tập A, quyển 2, mẫu xe này đã xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam. Đơn đăng ký được nộp ngày 18-8-2026 và công bố ngày 15-10-2026.

Việc xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng làm dấy lên khả năng mẫu xe này sẽ được phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, Honda Việt Nam chưa công bố kế hoạch ra mắt hay giá bán.

So với Vario 160 đang bán tại Việt Nam, phiên bản Evo có thiết kế góc cạnh và thể thao hơn. Xe cũng được tinh chỉnh động cơ thêm 0,2Nm mô-men xoắn, đồng thời bổ sung trang bị phanh ABS hai kênh trên phiên bản cao cấp.

Theo Kompas, dù mức tăng mô-men xoắn 0,2 trên Vario Evo nghe khá nhỏ về mặt lý thuyết, nhưng khi lái sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt - Ảnh: AHM

Tại Indonesia, Honda Vario Evo 160 có giá từ 28,5 - 31,4 triệu rupiah, tương đương khoảng 40 - 45 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu về Việt Nam, giá có thể cao hơn, bởi Vario 160 đang bán ở Việt Nam đã có niêm yết 56,69 triệu đồng.

Honda Dax e: và Zoomer e:

Bên cạnh xe máy xăng truyền thống, Honda cũng đang được chú ý với hai mẫu xe máy điện Dax e: và Zoomer e:, từng xuất hiện trong hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã tiết lộ kế hoạch bổ sung các mẫu xe máy điện giá dễ tiếp cận (tầm giá 30 triệu đồng) trong năm 2027.

Dù đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam, Honda vẫn chưa xác nhận Dax e: (ảnh trái) và Zoomer e: có nằm trong danh sách sản phẩm sẽ ra mắt năm 2027 hay không - Ảnh: Visor, Gizmochina

Dax e: và Zoomer e: đều được phát triển từ những dòng xe máy chạy xăng quen thuộc của Honda, nhưng chuyển sang sử dụng động cơ điện.

Trong đó, Dax e: kế thừa thiết kế khung xe đặc trưng của Honda Dax, với kích thước nhỏ gọn và có thêm bàn đạp. Zoomer e: mang phong cách cá tính với phần khung lộ ra ngoài, đồng thời cũng được trang bị bàn đạp.

Gogoro SuperSport

Gogoro SuperSport là một trong những mẫu xe máy điện có khả năng cao nhất chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam.

Tháng 8-2026, hình ảnh mẫu xe này xuất hiện trong hồ sơ đăng ký nhãn năng lượng. Sau đó, một số tủ đổi pin mang thương hiệu Castrol - Gogoro được lắp đặt tại TP.HCM.

Đến tháng 10, những chiếc Gogoro SuperSport bắt đầu xuất hiện trên đường phố TP.HCM dưới dạng xe thử nghiệm, thông qua hoạt động hợp tác với các đơn vị vận hành xe công nghệ.

Điểm đáng chú ý của Gogoro SuperSport là sử dụng pin có thể đổi tại trạm chuyên dụng, giúp người dùng không phải chờ sạc như xe máy điện thông thường.

Hiện Gogoro chưa công bố giá bán cũng như thời điểm thương mại hóa SuperSport tại Việt Nam - Ảnh: Tech News, Gogoro

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Gogoro SuperSport có giá khởi điểm khoảng 3.100 USD (79 triệu đồng). Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam, mẫu xe này có thể gia nhập phân khúc xe máy điện cao cấp.

Nhưng giá bán và yếu tố thương hiệu có thể trở thành rào cản, bởi với tầm tiền này, người dùng có thể mua SH 125i Phiên bản Tiêu Chuẩn (76,67 triệu đồng) hoặc 2 chiếc VinFast Viper (35 triệu đồng, chưa tính ưu đãi). Viper cũng là dòng xe máy điện đổi pin và có ưu thế hơn hẳn về số lượng tủ đổi pin.

Volty U1

Không chỉ các thương hiệu nước ngoài, thị trường còn có thể đón nhận Volty U1, mẫu xe máy điện do Nuen Motor phát triển.

Xe máy điện Việt có thể đổi pin, giá dự kiến từ 33 triệu đồng - Ảnh: Nuen Moto

Khác với những mẫu xe điện chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân, Volty U1 được thiết kế theo hướng đa dụng, có thể tùy chỉnh giá chở hàng, thùng chứa và các trang bị đi kèm.

Mẫu xe này hướng đến cả người dùng cá nhân lẫn tài xế giao hàng, vận chuyển hàng hóa.

Theo nhà sản xuất, Volty U1 sử dụng pin có thể tháo đổi, với phạm vi hoạt động tối đa khoảng 195km khi sử dụng hai bộ pin.

Nuen Motor đang đưa ra mức giá dự kiến 40 - 49 triệu đồng cho phiên bản U1-R dành cho khách hàng cá nhân. Trong khi đó, U1-F phục vụ đội xe vận tải có giá dự kiến 33 - 39 triệu đồng, áp dụng với những đội xe đáp ứng điều kiện mua số lượng lớn.

Hiện Volty U1 vẫn trong giai đoạn thử nghiệm và chưa có lịch bàn giao chính thức.

Yamaha YZF-R2

Ở nhóm xe máy chạy xăng, Yamaha YZF-R2 cũng là cái tên được quan tâm khi có khả năng phân phối tại Việt Nam vào đầu năm 2027.

Mẫu sportbike này đã được Yamaha giới thiệu tại Ấn Độ, nằm trên YZF-R15 trong danh mục sản phẩm.

Sportbike 204cc này có thể đến Việt Nam đầu năm 2027 - Ảnh: ACKO Drive

YZF-R2 sử dụng động cơ xi lanh đơn dung tích 204cc, DOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 26,5 PS và mô men xoắn cực đại 19,1Nm. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp.

Xe có trọng lượng khoảng 149kg, được trang bị hệ thống bướm ga điện tử Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T), kiểm soát lực kéo và các chế độ lái. Một số phiên bản còn có hệ thống sang số nhanh Quickshifter thế hệ thứ ba.

Tại Ấn Độ, YZF-R2 được bán với ba phiên bản. Đây cũng là mẫu xe thuộc chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp của Yamaha dành cho các thị trường mới nổi, bao gồm khu vực Đông Nam Á.

Dù vậy, Yamaha chưa xác nhận thời điểm đưa YZF-R2 về Việt Nam.