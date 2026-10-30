Lộ vết sẹo sau cuộc chiến sinh tử trên không của cơ trưởng Flydubai

Những vết sẹo sau phẫu thuật vẫn còn lộ rõ phía sau đầu cơ trưởng chuyến bay Flydubai Smit Machchhar - Ảnh: TELEGRAPH

Theo báo The Telegraph ngày 29-10, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã trao huân chương Zayed II hạng nhất cho cơ trưởng Machchhar để ghi nhận việc ông ngăn chặn vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai hồi tháng 9.

Vết sẹo anh hùng

Tại buổi lễ, phần phía sau đầu của cơ trưởng vẫn còn để lộ những vết khâu sau phẫu thuật, trong khi cánh tay trái của ông phải đeo đai cố định.

Vào ngày 30-9, khi đang điều khiển máy bay từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel), cơ trưởng Machchhar bị cơ phó Hamam al-Hammami dùng rìu cứu hộ tấn công. Người này sau đó tìm cách làm cho máy bay lao xuống.

Dù bị thương nặng, ông Machchhar vẫn cố gắng chống trả, đẩy lùi cơ phó và mở cửa buồng lái. Nhờ đó, các hành khách và thành viên phi hành đoàn phối hợp giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Cơ phó đã khiến máy bay lao xuống độ cao 14.000 feet (khoảng 4.267m) trong chưa đầy 30 giây. Phi hành đoàn sau đó đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan ôm cơ trưởng Smit Machchhar tại buổi lễ vinh danh ông và các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay Flydubai ngày 28-10 - Ảnh: TELEGRAPH

Trong buổi trao huân chương, Tổng thống UAE Al Nahyan ôm cơ trưởng và kiểm tra những vết khâu trên đầu ông. Nhà lãnh đạo này còn đùa rằng "sẽ dạy ông cách chiến đấu sau khi bình phục".

"Đây là vinh dự lớn nhất của tôi", ông Machchhar đáp lại.

Những thành viên phi hành đoàn khác cũng được trao huân chương để ghi nhận sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm trong vụ việc.

Cơ phó Flydubai "phơi nhiễm" tư tưởng Hồi giáo cực đoan

Chân dung ông Hamam al-Hammami, cơ phó trên chuyến bay FZ1073 của Hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv (Israel) hôm 30-9 - Ảnh: NEWS9

Theo cơ quan điều tra UAE, cơ phó Hammami (người Oman) đã khai chi tiết với các công tố viên về vụ tấn công.

Tổng công tố UAE Hamad Saif Al Shamsi nêu kết quả điều tra cho biết từ năm 2017, ông Hammami bắt đầu tiếp xúc với những người liên quan đến MyCentre, một trung tâm Hồi giáo ở thành phố Melbourne (Úc). Đây cũng là thời điểm xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên cho thấy người này có những tư tưởng cực đoan.

"Trong giai đoạn đó, người này (cơ phó) chịu ảnh hưởng của tư tưởng Takfiri (quan điểm cực đoan, coi những người có niềm tin khác biệt là kẻ ngoại đạo) thông qua việc đọc các tài liệu cực đoan, và theo dõi nội dung trực tuyến ca ngợi các tổ chức khủng bố cũng như những vụ tấn công liều chết", ông Al Shamsi thông tin.

Cơ phó Hammami được cho là lấy vụ khủng bố ngày 11-9-2001 ở Mỹ làm hình mẫu và từng nảy sinh ý định dùng máy bay để thực hiện một vụ tấn công tương tự.

Cơ quan điều tra UAE nhận định ông Hammami hành động đơn độc và định lái máy bay đâm vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng ca ngợi cơ trưởng Machchhar là "người hùng thực sự". Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum cũng đã đến thăm cơ trưởng tại bệnh viện.