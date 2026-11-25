Việc đầu tư xây dựng đường vành đai 5 nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới - Ảnh: HỒNG QUANG

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 406 triển khai Nghị quyết số 38/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngân sách bố trí không quá 61.394 tỉ đồng cho 116km cao tốc



Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần.

Trong quá trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị quyết là việc bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 không vượt quá 61.394 tỉ đồng, đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116km qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên).

Khoản ngân sách trên không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Bộ Xây dựng được giao là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể. Đồng thời, cần đôn đốc các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản trong quá trình thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu.

UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng đường song hành (đường bên).

UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên ưu tiên triển khai các đoạn tuyến đường song hành bảo đảm thuận lợi cho giao thông dân sinh khi đưa tuyến cao tốc (được đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030) vào khai thác sử dụng.

Nghị quyết cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch có liên quan để quyết định phạm vi, quy mô đường song hành, quản lý quỹ đất hai bên tuyến để phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ bảo đảm phù hợp với quy hoạch.

Hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035

Về tiến độ, dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, thực hiện từ năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Đối với thành phần tuyến cao tốc dài khoảng 116 km qua Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên: phấn đấu bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước 9-2027 cho các gói thầu xây lắp khởi công trong năm 2027. Bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại trong quý 2 năm 2028.

Dự án thành phần này phải cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

Đối với các dự án thành phần còn lại, triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn dự án trước năm 2035.

UBND các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án liên quan bảo đảm khớp nối, đồng bộ, khai thác hiệu quả với đường vành đai 5, UBND thành phố Hà Nội triển khai đầu tư nút giao giữa đường vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình bảo đảm đầu tư đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, dự án vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 349 km, đi qua 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỉ đồng.



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