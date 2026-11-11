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Cầu Tứ Liên sau 1,5 năm khởi công: Hai trụ chính cao tương đương tòa nhà 50 tầng dần lộ diện

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Sau khoảng 1,5 năm khởi công, cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng đang dần thành hình. Hai trụ tháp chính cao 185m, tương đương tòa nhà 50 tầng, đã vươn lên khỏi mặt nước, đánh dấu bước tiến mới của công trình hơn 20.000 tỉ đồng.

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Toàn cảnh điểm đầu của cầu Tứ Liên tại khu vực xã Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: HỒNG QUANG

Những ngày giữa tháng 11, công trường cầu Tứ Liên (Hà Nội) nhộn nhịp thi công, từng bước định hình diện mạo công trình giao thông trọng điểm trị giá hơn 20.000 tỉ đồng.

Sau khoảng 1,5 năm khởi công, cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng đang dần hiện rõ hình hài với 2 "siêu trụ" đã vươn lên khỏi mặt nước. Khi hoàn thành, 2 trụ cầu này sẽ đạt độ cao tới 185m - tương đương chiều cao của tòa nhà 50 tầng.

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Tại khu vực đầu tuyến, đường dẫn của cây cầu sẽ kết nối trực tiếp với quốc lộ 5 kéo dài và đường nối với sân bay Gia Bình. Một nút giao lớn với hầm chui đang được xây dựng tại đây

Khởi công ngày 19-5-2025, dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 5,15km, kết nối khu vực Nghi Tàm (Tây Hồ) với đường Trường Sa (Đông Anh). Đây là cây cầu dây văng thứ hai vượt sông Hồng tại Hà Nội, sau cầu Nhật Tân.

Sau 1,5 năm kể từ ngày khởi công, tại khu vực thi công cầu chính, hệ thống sà lan, cẩu tháp, trạm trộn bê tông cùng các thiết bị chuyên dụng được huy động phục vụ xây dựng thân trụ, dầm ngang và các kết cấu liên quan.

Toàn dự án hiện đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng, các nhà thầu duy trì 15 mũi thi công, phấn đấu hoàn thành 35-40% khối lượng vào cuối năm 2026.

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Tiến về phía trung tâm, cây cầu sẽ bắc qua sông Đuống trước khi tới sông Hồng. Cầu Tứ Liên là dự án cùng lúc bắc qua 2 dòng sông ở Hà Nội

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Sau khi vượt qua sông Đuống, cầu sẽ vượt qua làng Bắc Cầu. Đoạn vượt qua sông Đuống với 2 trụ chính đang hoàn thiện kết cấu cọc khoan nhồi

Song song với các hạng mục giữa sông, nhiều mũi thi công tại hai đầu cầu đang tập trung xử lý nền móng, bệ trụ, hầm chui và các nút giao kết nối.

Theo thiết kế, cầu chính dài khoảng 1.000m, nhịp dây văng dài 500m. Đáng chú ý là 2 trụ tháp P37 và P38 cao khoảng 185m - tương đương chiều cao 1 tòa nhà 50 tầng. Mặt cầu rộng 43m, bố trí 8 làn xe.

Cầu Tứ Liên sau 1,5 năm khởi công: Hai trụ tháp cao tương đương tòa nhà 50 tầng dần lộ diện - Ảnh 1.
Cầu Tứ Liên sau 1,5 năm khởi công: Hai trụ tháp cao tương đương tòa nhà 50 tầng dần lộ diện - Ảnh 2.

Toàn cảnh 2 siêu trụ tháp P37 và P38 đã vươn lên khỏi mặt nước sông Hồng. Tại khu vực này đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi cùng hai bệ trụ

- Ảnh 8.

Tranh thủ giai đoạn cao điểm mùa khô, nhân lực thi công được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ phần trụ chính

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Các đơn vị thi công sử dụng công nghệ cọc khoan nhồi đường kính 2,5m, xuyên sâu xuống lòng sông khoảng 65m. Sau đó họ tiếp tục sử dụng công nghệ ván khuôn leo thủy lực để thi công thân tháp, với mỗi đốt đúc cao tới 6m

- Ảnh 11.

Khi hoàn thành, trụ cầu này sẽ cao 185m, tương đương một tòa nhà 50 tầng

- Ảnh 12.

Sau khi vượt qua sông Hồng, cầu sẽ tiến vào khu vực nội thành và kết nối khu vực đường Nghi Tàm, gần hồ Tây. Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên dự kiến hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30-7-2027

- Ảnh 13.

Tại khu vực đường Nghi Tàm, bên trong phạm vi công trường được quây rào chắn, nhiều trụ bê tông đã dần vươn lên, tạo hình hài ban đầu cho hạng mục đường dẫn lên cầu Tứ Liên

Dự kiến công trình phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng ngày 30-7-2027, tiến tới thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10-10-2027.

Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ góp phần giảm áp lực giao thông qua sông Hồng, tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía bắc, mở rộng không gian phát triển đô thị thủ đô.

- Ảnh 14.

Phối cảnh cầu Tứ Liên sau khi hoàn thành - Ảnh: UBND TP HÀ NỘI

- Ảnh 15.Toàn cảnh công trường cầu dây văng hơn 11.800 tỉ đồng nối Hà Nội và Hưng Yên

Trên công trường cầu Ngọc Hồi, hàng loạt hạng mục nền móng đã hoàn thành, phần thân trụ chính và cầu dẫn được triển khai đồng thời. Trong khi đó, nhà thầu đang tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng ca, đưa công trình về đích theo mục tiêu.

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    Chủ đề: trụ cầu tứ liên tiến độ cầu tứ liên hà nội Đông Anh Cầu Tứ Liên

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