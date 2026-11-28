Từ bàn tay cha mẹ đến đôi tay tự lập của con: Cùng Lifebuoy nuôi dưỡng tinh thần"Da sạch phải khỏe - Bé trọn tuổi thơ" - Ảnh: LB

Với tinh thần "Da sạch phải khỏe, bé trọn tuổi thơ", Lifebuoy mong muốn đồng hành cùng cha mẹ để việc giữ vệ sinh trở thành một thói quen tự nhiên, giúp con sạch khỏe và sẵn sàng cho những trải nghiệm tuổi thơ.

Đôi tay chạm thế giới và nguy cơ từ điểm chạm

Với trẻ nhỏ, thế giới được mở ra qua những điểm chạm rất gần gũi: một buổi đi chơi, giờ vận động cùng cha mẹ, những món đồ chơi dùng chung hay những lần tự mình chạm, cầm và khám phá mọi thứ xung quanh. Càng lớn, những "điểm chạm" ấy càng nhiều, từ tay vịn cầu thang, nút bấm thang máy đến bàn ghế lớp học và các không gian công cộng.

Chính vì vậy, đôi tay cũng có thể trở thành điểm chạm đưa vi khuẩn từ môi trường tới mắt, mũi, miệng nếu trẻ chưa có thói quen vệ sinh phù hợp. Thay vì hạn chế trẻ khám phá, cha mẹ có thể giúp con chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách nhận diện nguy cơ lây nhiễm và xây dựng thói quen vệ sinh đúng cách từ sớm.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), giáo dục rửa tay trong cộng đồng có thể giúp giảm 23 - 40% số người mắc bệnh tiêu chảy và giảm 16 - 21% các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh.

Với trẻ em trong độ tuổi đi học, thực hành vệ sinh tay còn có thể góp phần giảm 29 - 57% số ngày nghỉ học do các bệnh đường tiêu hóa.

Thế nhưng, vệ sinh nhiều có thực sự đồng nghĩa với chăm sóc đúng? Khi nỗi lo vô tình biến "sạch" thành mục tiêu tuyệt đối, không ít phụ huynh tin rằng chỉ cần kỹ hơn, kéo dài thời gian tắm hay rửa tay liên tục là đã bảo vệ con trọn vẹn, mà quên mất làn da mỏng manh của trẻ cũng cần sự chăm sóc riêng.

Cùng con nhận diện những "điểm chạm" và xây dựng thói quen vệ sinh đúng cách từ sớm - Ảnh: LB

Không chỉ làm sạch, da cần phải khỏe

Làn da không đơn thuần là bề mặt cần làm sạch, mà còn là hàng rào tự nhiên giúp duy trì độ ẩm và bảo vệ cơ thể trước môi trường bên ngoài. Vì vậy, việc vệ sinh không nên chạy theo tiêu chí "càng sạch càng tốt".

Với thông điệp "Da sạch phải khỏe", Lifebuoy mong muốn cùng cha mẹ nhìn nhận việc vệ sinh không chỉ từ hiệu quả làm sạch mà còn từ nhu cầu chăm sóc làn da khỏe mạnh.

Thói quen vệ sinh cho trẻ không thể áp dụng một công thức rập khuôn, mà cần linh hoạt theo từng cột mốc.

Dưới 5 tuổi, làn da của con cần được làm sạch và chăm sóc dịu nhẹ trực tiếp từ bàn tay cha mẹ. Nhưng bước sang giai đoạn 5 - 12 tuổi, khi trẻ say mê khám phá thế giới bên ngoài và bắt đầu học cách tự lập, vai trò của cha mẹ sẽ chuyển dần từ "làm thay" sang "đồng hành và hướng dẫn".

Bên cạnh việc hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng đúng cách, cha mẹ cần giúp con ghi nhớ những thời điểm quan trọng như trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi ngoài trời hoặc sau khi ho, hắt hơi. Khi những hành động này được lặp lại trong sinh hoạt hằng ngày, trẻ sẽ dần hình thành ý thức tự giác và chủ động chăm sóc sức khỏe của bản thân.

Đưa kiến thức phòng bệnh đến gần hơn với trẻ nhỏ

Để tinh thần "Da sạch phải khỏe, bé trọn tuổi thơ" được chuyển hóa thành những kiến thức và thói quen gần gũi trong đời sống, Lifebuoy đồng hành cùng cha mẹ thông qua giáo dục vệ sinh tay, chăm sóc cá nhân và các hoạt động kết nối với chuyên gia y tế.

Tháng 6/2026, Lifebuoy giới thiệu dòng sữa tắm cải tiến với công nghệ hỗ trợ Peptide cùng thông điệp "Không chỉ sạch, da cần phải khỏe để sẵn sàng cho muôn trải nghiệm". Tinh thần đó được tiếp nối tại chương trình "Chủ động phòng bệnh truyền nhiễm - Khỏe để con trọn vẹn tuổi thơ" tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, do Unilever Việt Nam tài trợ.

Tại chương trình, phụ huynh được bác sĩ chia sẻ kiến thức về đường lây truyền của một số bệnh truyền nhiễm, cách phòng ngừa bệnh hô hấp và những nguyên tắc vệ sinh, chăm sóc da cho trẻ trong sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh đó, trẻ được tiếp cận kiến thức qua các hoạt động tương tác như "Bức tường chặn đường lây" - nhận diện những tình huống thường gặp và lựa chọn hành động phòng ngừa phù hợp hay "Vũ điệu rửa tay", giúp các bước vệ sinh tay trở nên dễ nhớ hơn thông qua âm nhạc và vận động.

Chọn đúng sản phẩm, phù hợp với lứa tuổi để nuôi dưỡng hàng rào da tự nhiên của trẻ - Ảnh: LB

Trên hành trình lớn lên, cha mẹ không thể luôn ở bên để bảo vệ con trước mọi nguy cơ. Nhưng những kiến thức và thói quen vệ sinh được hình thành từ sớm có thể trở thành hành trang để trẻ từng bước chủ động chăm sóc bản thân.

Từ bàn tay chăm sóc của cha mẹ đến đôi tay tự lập của con, Lifebuoy mong muốn đồng hành cùng các gia đình vun đắp thói quen vệ sinh đúng cách, chăm sóc làn da sạch khỏe và góp phần phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đó cũng là tinh thần của thông điệp "Da sạch phải khỏe, bé trọn tuổi thơ" để trẻ thêm tự tin vui chơi, học hỏi và khám phá thế giới theo cách riêng của mình.