Tài xế xe đầu kéo dừng xe sai quy định trong Khu công nghiệp Sóng Thần bị cảnh sát giao thông lập biên bản - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều tài xế dừng xe sai bị lập biên bản

Khoảng 11h39 cùng ngày, tổ công tác tuần tra trên đường số 10, phường Dĩ An, TP.HCM (trong Khu công nghiệp Sóng Thần) phát hiện nhiều xe dừng không đúng quy định nên tiến hành kiểm tra, xử lý.

Tại đây, cảnh sát giao thông lập biên bản tài xế T.K.H. (51 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), cầm lái xe đầu kéo dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe. Với lỗi này, tài xế bị phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng.

Làm việc với cảnh sát giao thông, tài xế H. cho biết dừng xe để mua cơm ăn trưa.

Sau khi được giải thích về nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế thừa nhận vi phạm và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

"Lần sau tôi sẽ vào quán cơm có bãi dừng, đỗ xe để ăn, không dừng ngoài đường nữa, tránh gây nguy hiểm cho người đi đường", tài xế H. chia sẻ.

Tiếp đó, tổ công tác lập biên bản tài xế L.H.A. (48 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa), điều khiển xe tải có hành vi dừng xe sai quy định trên cùng tuyến đường. Tài xế này phân trần dừng xe mua nước uống thì bị kiểm tra, xử lý.

Sau nhiều giờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp xe tải, xe đầu kéo dừng, đỗ không đúng quy định trong Khu công nghiệp Sóng Thần và các tuyến đường lớn lân cận.

Trước đó, ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ tại một số tuyến đường lớn và đường trong các khu công nghiệp khu vực Bình Dương cũ như: Khu công nghiệp Bàu Bàng, VSIP2, quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Bàu Bàng... cho thấy tình trạng xe tải, container, xe đầu kéo đậu sát lề, chiếm một phần mặt đường diễn ra khá phổ biến, nhất là vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Liên tiếp tai nạn thương tâm liên quan xe tải, container dừng đỗ

Thực tế, những vụ tai nạn xảy ra liên tiếp tại khu vực Bình Dương cũ trong những ngày qua cho thấy hậu quả nghiêm trọng từ tình trạng xe tải trọng lớn dừng, đỗ thiếu an toàn trên đường.

Hàng loạt xe vi phạm bị xử lý - Ảnh: MINH HÒA

Khoảng 1h30 ngày 9-11, anh D. (21 tuổi) và anh T. (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) chở nhau bằng xe máy điện trên đường ĐT743, hướng từ ngã tư 550 đi ngã sáu An Phú.

Khi đến giao lộ với đường số 25, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An), xe máy điện tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đậu sát vỉa hè. Cú va chạm khiến anh D. tử vong, anh T. bị thương.

Chiều 10-11, nữ sinh N. (17 tuổi, ngụ phường An Phú) chạy xe máy trên đường số 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An) thì va chạm với một rơ moóc đang đậu sát lề đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đáng chú ý, chiếc rơ moóc này không kết nối với đầu kéo, không có biển số, không còn đèn hậu và cũng không được đặt vật cảnh báo phía sau.

Đến khoảng 0h ngày 17-11, một nam thanh niên chạy xe máy trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, tông vào đuôi xe ben đầu kéo đang đậu trên đường, tử vong tại chỗ.

Rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên khác chạy xe máy trên đường N14, Khu công nghiệp Đồng An 2 (phường Bình Dương) cũng tông vào đuôi xe tải đang đậu trên đường và tử vong.

Cũng trong rạng sáng này, một phụ nữ đi xe đạp điện tông vào rơ moóc không gắn đầu kéo đang đậu bên đường tại khu Kính Nổi (phường Dĩ An). Nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Như vậy, chỉ trong 9 ngày, khu vực Bình Dương cũ ghi nhận sơ bộ 5 vụ tai nạn liên quan đến phương tiện tải trọng lớn dừng, đỗ trên đường, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Hơn 1.000 xe container, sơ mi rơ moóc vi phạm dừng, đỗ ở phường Dĩ An Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12-11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn giao thông. Theo thống kê từ ngày 15-12-2025 đến 10-11-2026, toàn thành phố xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người tử vong và khoảng 905 người bị thương. Trong đó, có 107 vụ tai nạn liên quan đến xe dừng, đỗ, khiến 63 người tử vong và 45 người bị thương. Trong 11 tháng đầu năm 2026, CSGT TP.HCM đã xử lý khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định. Riêng tại phường Dĩ An, Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản khoảng 7.000 trường hợp vi phạm liên quan đến dừng, đỗ xe. Đáng chú ý, trong số này có khoảng 1.050 trường hợp liên quan đến xe container và sơ mi rơ moóc.

Những tài xế phân trần dừng xe đi mua cơm, mua nước - Ảnh: MINH HÒA