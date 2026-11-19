Xe đầu kéo đậu trên đường D4 trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TP.HCM) không bật đèn cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người đi xe máy, xe đạp điện - Ảnh: MINH HÒA

Xe đậu không cảnh báo, nguy cơ rình rập vào ban đêm

Ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ tại một số tuyến đường lớn và đường trong các khu công nghiệp khu vực Bình Dương cũ như: Khu công nghiệp Bàu Bàng, VSIP2, quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Bàu Bàng... cho thấy tình trạng xe tải, container, xe đầu kéo đậu sát lề, chiếm một phần mặt đường diễn ra khá phổ biến.

Có đoạn xe đậu nối đuôi kéo dài, thậm chí chỉ còn những chiếc rơ moóc nằm trơ trên đường, không có đèn hậu hay thiết bị cảnh báo.

Nguy cơ càng lớn vào ban đêm, khi nhiều tuyến đường trong khu công nghiệp thiếu ánh sáng, trong khi công nhân vẫn chạy xe máy, xe đạp điện vào đêm khuya, rạng sáng để đi làm, tan ca.

Theo đó, xe container, xe đầu kéo có kích thước lớn, thân xe dài, tạo nhiều điểm khuất tầm nhìn. Nếu đậu lấn vào phần đường lưu thông, lại không có đèn hậu, vật phản quang hay cảnh báo từ xa, người đi xe máy rất khó nhận diện chướng ngại vật, nhất là khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Xe container đậu trên đường N7-5B trong Khu công nghiệp Bàu Bàng không bật đèn cảnh báo, trong khi đó con đường thiếu ánh sáng - Ảnh: MINH HÒA

Đáng nói, không ít tài xế cho rằng đường không có biển cấm dừng, cấm đỗ thì có thể tùy ý để xe bên đường. Tuy nhiên, không có biển cấm không đồng nghĩa được quyền dừng, đỗ bất chấp an toàn giao thông.

Theo quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển xe khi dừng, đỗ phải bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến người và xe khác. Khi buộc phải dừng, đỗ trong tình huống cần thiết, khẩn cấp, tài xế phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người khác biết.

Đặc biệt, xe container, xe đầu kéo và rơ moóc, việc bật đèn cảnh báo, bảo đảm đèn hậu, thiết bị phản quang và đặt cảnh báo từ xa khi cần thiết là rất quan trọng. Không thể để một chiếc rơ moóc không đầu kéo, không đèn, không cảnh báo nằm trên đường vào ban đêm rồi mặc nhiên cho rằng người đi đường phải tự tránh.

Hơn 1.000 xe container, rơ moóc vi phạm dừng, đỗ ở phường Dĩ An

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12-11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết tình trạng xe dừng, đỗ không đúng quy định vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông.

Vụ tai nạn rạng sáng 17-11, nam thanh niên chạy xe máy trên đường N14, Khu công nghiệp Đồng An 2 (phường Bình Dương) tông vào đuôi xe tải đang đậu, tử vong - Ảnh: MINH TUẤN

Theo thống kê từ ngày 15-12-2025 đến 10-11-2026, toàn thành phố xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người tử vong và khoảng 905 người bị thương. Trong đó có 107 vụ tai nạn liên quan xe dừng, đỗ, khiến 63 người tử vong và 45 người bị thương.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã xử lý khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định. Riêng địa bàn phường Dĩ An, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc lập biên bản khoảng 7.000 trường hợp vi phạm liên quan dừng, đỗ xe, trong đó có khoảng 1.050 trường hợp liên quan xe container và sơ mi rơ moóc.

Theo PC08, xe tải trọng lớn, container và sơ mi rơ moóc chiếm nhiều diện tích mặt đường, tạo điểm mù lớn. Khi đậu không đúng vị trí, các xe này vừa gây cản trở giao thông, vừa che khuất tầm nhìn, đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm và tại các tuyến đường kết nối khu công nghiệp.

PC08 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ khai thác hình ảnh và tiếp nhận phản ánh của người dân để xác minh, xử lý.

Những vụ tai nạn liên tiếp cho thấy cần kiểm soát chặt tình trạng xe tải, container đậu tràn lan, nhất là tại các tuyến đường gần khu công nghiệp. Doanh nghiệp vận tải phải quản lý xe, tài xế không được tùy tiện để xe trên đường thiếu điều kiện an toàn.

Liên tiếp tai nạn thương tâm Khoảng 1h30 ngày 9-11, anh D. (21 tuổi) và anh T. (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) chở nhau bằng xe máy điện trên đường ĐT743, hướng từ ngã tư 550 đi ngã 6 An Phú. Khi đến giao lộ với đường số 25, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phường Dĩ An, TP.HCM), xe này tông vào đuôi xe đầu kéo container đang đậu sát vỉa hè. Cú va chạm khiến anh D. tử vong, anh T. bị thương. Chiều 10-11, nữ sinh N. (17 tuổi, ngụ phường An Phú) chạy xe máy trên đường số 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, va chạm với một rơ moóc đang đậu sát lề đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đáng chú ý, chiếc rơ moóc không kết nối với đầu kéo, không có biển số, không còn đèn hậu và cũng không đặt vật cảnh báo phía sau. Đến khoảng 0h ngày 17-11, một nam thanh niên chạy xe máy trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, tông vào đuôi xe ben đầu kéo đang đậu trên đường và tử vong tại chỗ. Rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên chạy xe máy trên đường N14, Khu công nghiệp Đồng An 2 (phường Bình Dương) cũng tông vào đuôi xe tải đang đậu trên đường, tử vong. Cũng trong rạng sáng 17-11, một phụ nữ đi xe đạp điện tông vào rơ moóc không gắn đầu kéo đang đậu bên đường tại khu Kính Nổi (phường Dĩ An). Nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Như vậy, chỉ trong 9 ngày, khu vực Bình Dương cũ ghi nhận sơ bộ 5 vụ tai nạn liên quan phương tiện tải trọng lớn dừng, đỗ trên đường, làm 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Hàng dài xe đầu kéo đậu trên đường Mỹ Phước - Bàu Bàng (phường Bến Cát) tối 18-11 - Ảnh: MINH HÒA

Dòng xe container dừng, đỗ vào quán ăn cơm trên quốc lộ 13, xã Bàu Bàng - Ảnh: MINH HÒA

Xe chở hàng đậu không bật cảnh báo nguy hiểm trên đường D4B, phường Vĩnh Tân (trong Khu công nghiệp VSIP 2) - Ảnh: MINH HÒA