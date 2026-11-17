Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc xử lý tài xế dừng, đỗ sai quy định trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn - Ảnh: PC08

Liên tiếp những vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 0h ngày 17-11, một nam thanh niên chạy xe máy trên đường Điện Biên Phủ, phường Bình Dương, TP.HCM, bất ngờ tông vào đuôi xe ben đầu kéo đang đậu trên đường.

Cú va chạm khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ. Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến xe dừng, đỗ trên đường xảy ra tại khu vực Bình Dương cũ trong những ngày gần đây.

Trước đó, ngày 9-11, anh D.K.D. (21 tuổi) và anh L.T.T. (22 tuổi, cùng quê Nghệ An) chở nhau bằng xe máy điện trên đường ĐT743, hướng từ ngã tư 550 đi ngã sáu An Phú.

Khi đến giao lộ với đường số 25, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, xe máy điện bất ngờ tông vào đuôi ô tô đầu kéo container đang dừng, đỗ sát vỉa hè.

Cú tông mạnh khiến cả hai thanh niên ngã xuống đường, nằm bất động. Dù được nhân viên y tế nhanh chóng đến hỗ trợ, anh D. đã tử vong, anh T. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chưa đầy một ngày sau, chiều 10-11, nữ sinh V.Y.N. (17 tuổi, học lớp 12, ngụ phường An Phú) chạy xe máy trên đường số 27, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, hướng ra đường ĐT743. Khi đang lưu thông, xe máy của nữ sinh va chạm với một rơ moóc đậu sát lề đường bên phải.

Cú va chạm khiến nữ sinh ngã xuống đường bất tỉnh, xe máy hư hỏng nặng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi. Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cùng các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, chiếc rơ moóc không được kết nối với đầu kéo, đậu trên đường nhưng không đặt cảnh báo. Rơ moóc cũng không có biển số và không còn đèn hậu.

107 vụ tai nạn liên quan xe dừng, đỗ, 63 người tử vong

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 12-11, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết tình trạng xe dừng, đỗ không đúng quy định vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông.

Theo thống kê từ ngày 15-12-2025 đến 10-11-2026, toàn thành phố xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người tử vong và khoảng 905 người bị thương. Đáng chú ý, trong số này có 107 vụ tai nạn liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, khiến 63 người tử vong và 45 người bị thương.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã xử lý khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Riêng địa bàn phường Dĩ An, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phát hiện, lập biên bản khoảng 7.000 trường hợp vi phạm liên quan đến dừng, đỗ xe. Trong đó có khoảng 1.050 trường hợp liên quan đến xe container và xe sơ mi rơ moóc.

Theo đại diện PC08, xe tải trọng lớn, container và sơ mi rơ moóc có kích thước cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích mặt đường, đồng thời tạo ra những điểm mù lớn.

Khi dừng, đỗ không đúng vị trí, các xe này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn che khuất tầm nhìn, khiến người đi xe máy khó nhận diện nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Nguy cơ càng cao tại các tuyến đường nội bộ, đường nhánh kết nối khu công nghiệp, nơi có đông công nhân sử dụng xe máy lưu thông vào thời điểm giao ca, tan ca.

Trước tình hình trên, PC08 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu doanh nghiệp vận tải và tài xế chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu hình ảnh để phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Trong khoảng 186.000 trường hợp đã xử lý, có một tỉ lệ lớn được phát hiện thông qua hình ảnh.

PC08 cũng tiếp tục tiếp nhận hình ảnh, thông tin phản ánh từ người dân để xác minh, xử lý các hành vi vi phạm.

Liên tiếp những vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong khi va chạm với xe tải trọng lớn dừng, đỗ trên đường đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát tình trạng đậu xe tùy tiện, nhất là vào ban đêm và tại các tuyến đường gần khu công nghiệp.

Từ những vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý sau tai nạn mà cần chủ động ngăn chặn nguy cơ từ trước. Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ trái quy định, nhất là vào ban đêm trên những tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông, là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.