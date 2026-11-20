Xe ben 24 tấn chở đầy đất chạy trên đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, TP.HCM), tuyến đường này có bảng cấm xe từ 10 tấn trở lên - Ảnh: MINH HÒA

Xe ben liên tục chạy vào đường cấm

Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 15-11 tại phường Thuận An (TP.HCM), khiến hai chị em ruột đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe ben, Tuổi Trẻ ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường thường xuyên có xe tải trọng lớn chạy ở phường Tân Hiệp, Tân Uyên, Long Nguyên...

Đáng chú ý, nhiều tài xế xe ben vẫn bất chấp biển báo, chạy vào đường cấm, chở đất đá không che chắn, làm rơi vãi vật liệu xuống đường.

Lúc 10h23 ngày 18-11, xe ben tải trọng 24 tấn chở đầy đất chạy trên đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, TP.HCM), theo hướng từ đường Nguyễn Khuyến về đường ĐT746.

Trong khi đó, biển báo trên tuyến đường này quy định chỉ cho phép xe dưới 10 tấn chạy.

Sau khi đi vào đường cấm, xe tiếp tục băng qua đường Trịnh Hoài Đức, rẽ vào đường Khánh Bình 19, chạy đến một khu đất trống để đổ đất rồi quay đầu trở ra.

Khoảng hơn một giờ sau, lúc 11h38, một xe ben tải trọng 24 tấn khác tiếp tục chạy vào đường Tân Hiệp 17, bất chấp quy định hạn chế tải trọng.

Nhiều xe ben 24 tấn chạy vào đường cấm ở đường Tân Hiệp 17 để đi tắt - Ảnh: MINH HÒA

Đáng lo ngại, khu vực này có đông dân cư sinh sống, gần trường học nên thường xuyên có học sinh đi xe đạp điện qua lại. Việc những xe ben tải trọng lớn chạy trên tuyến đường không dành cho loại xe này khiến người dân không khỏi bất an.

Anh B.K.T. (30 tuổi, ngụ trên đường Tân Hiệp 17) cho biết hằng ngày người dân không khó bắt gặp cảnh xe ben, xe container và xe tải trọng lớn chạy qua tuyến đường này.

"Có đủ loại xe tải trọng lớn thường xuyên chạy vào đường này. Người dân trong khu dân cư, nhất là các em học sinh Trường THCS Tân Hiệp, luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ mỗi khi đi lại", anh T. nói.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại phường Tân Uyên (TP.HCM).

Lúc 14h23 ngày 18-11, một xe ben tải trọng 24 tấn chở đất chạy trên đường Tố Hữu, sau đó băng qua đường số 2 để vào một khu dân cư, đổ đất tại công trình đang xây dựng rồi quay trở ra. Đáng nói, đường số 2 có biển cấm xe tải trọng từ 10 tấn trở lên.

Xe ben 24 tấn chở đầy đất chạy vào đường cấm ở phường Tân Uyên (TP.HCM) vào ngày 18-11 - Ảnh: MINH HÒA

Không chỉ chạy vào đường cấm, tình trạng xe ben chở vật liệu không che chắn cũng diễn ra trên một số tuyến đường.

Trước đó, lúc 9h35 cùng ngày, một xe ben 24 tấn chạy trên đường Nguyễn Khuyến (phường Tân Hiệp, đoạn gần chợ Bà Tri), theo hướng về Hương lộ 409. Thùng xe chở đầy đá nhưng không được che chắn, khiến vật liệu rơi vãi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các xe phía sau.

Xe ben chạy trên đường Nguyễn Khuyến (phường Tân Hiệp) không che chắn làm đá rơi xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho xe phía sau - Ảnh: MINH HÒA

Đến chiều tối, phóng viên tiếp tục ghi nhận xe ben tải trọng lớn chạy trên tuyến đường có biển hạn chế tải trọng tại phường Long Nguyên.

Cụ thể, lúc 18h25, xe ben có tổng tải trọng 37 tấn chở đầy cát chạy trên đường 30 Tháng 4, trong khi tuyến đường này có biển cấm xe từ 25 tấn trở lên.

Đến 19h28, một xe ben 37 tấn khác tiếp tục chạy qua tuyến đường này theo hướng về quốc lộ 13.

Việc xe tải trọng lớn đi vào những tuyến đường có quy định hạn chế tải trọng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn gây áp lực lên hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Liên tiếp xe ben 37 tấn chạy qua đường có bảng cấm xe từ 25 tấn trở lên ở phường Long Nguyên - Ảnh: MINH HÒA

Hơn 62.500 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết từ ngày 15-12-2025 đến 3-11-2026, Cảnh sát giao thông TP.HCM đã phát hiện, xử lý hơn 62.500 trường hợp vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải.

Trong đó, xe kinh doanh vận tải hàng hóa vi phạm hơn 43.800 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe 203 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 4.600 trường hợp.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm chạy quá tốc độ, chạy vào đường cấm, khu vực cấm, chở hàng quá khổ, quá tải, chở vật liệu để rơi vãi trên đường, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ không đúng quy định, vượt đèn đỏ...

Đại diện PC08 cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát giao thông luôn quán triệt yêu cầu tuân thủ đúng quy trình công tác, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo quy định pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý được triển khai linh hoạt theo tình hình thực tế trên từng địa bàn. Cảnh sát giao thông có thể kiểm tra trực tiếp trên các tuyến đường hoặc tại những bến, bãi tập kết phương tiện, hàng hóa; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an địa phương, để nâng cao hiệu quả xử lý.

PC08 dự báo từ nay đến cuối năm 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng cao sẽ khiến tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó chú trọng nhóm phương tiện kinh doanh vận tải, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khởi tố tài xế xe ben liên quan vụ hai chị em tử vong Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Sơn (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h11 ngày 15-11, Sơn lái xe ben chạy trên đường Thủ Khoa Huân, hướng từ chợ Búng đi ngã tư Hòa Lân. Khi đến giao lộ Thủ Khoa Huân - đường 22 Tháng 12 (phường Thuận An, TP.HCM), tài xế chuyển hướng rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe đạp điện chạy cùng chiều. Thời điểm này, xe đạp điện do T. (15 tuổi) điều khiển, chở theo chị gái là D. (17 tuổi). Cú va chạm khiến hai chị em ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua tử vong. Sau khi khám nghiệm hiện trường, kiểm tra xe và trích xuất dữ liệu camera an ninh, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do Sơn điều khiển xe ben chuyển hướng nhưng không bảo đảm an toàn. Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo tài xế, đặc biệt là người điều khiển xe tải trọng lớn, phải giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, chú ý các điểm mù và nhường đường cho xe đang lưu thông cùng chiều. Các doanh nghiệp vận tải, chủ xe cũng cần tăng cường quản lý, kiểm tra và nhắc nhở tài xế chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Sau khi chạy vào đường cấm ở phường Tân Hiệp, xe ben này đổ đất tại một bãi đất trống ở đường Khánh Bình 19 - Ảnh: MINH HÒA

Xe ben chạy vào đường cấm Tân Hiệp 17, nơi có các em học sinh thường xuyên di chuyển - Ảnh: MINH HÒA

Xe ben chạy vào đường cấm số 2 (phường Tân Uyên) rồi đổ đất - Ảnh: MINH HÒA