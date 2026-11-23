Các kỳ thủ háo hức khi được Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức nhiều giải đấu - Ảnh: LĐCVN

Giải Cờ vua Học sinh - Sinh viên Cúp KingViet Education lần thứ nhất đã chính thức khởi tranh tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối tuần vừa qua, quy tụ hơn 400 kỳ thủ trẻ từ bậc mầm non đến đại học.

Sân chơi dành cho mọi lứa tuổi này được tổ chức dưới sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Giải đấu năm nay ghi nhận sự góp mặt đông đảo của các học sinh, sinh viên đến từ TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh, thành phố như Đồng Nai, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp và các khu vực Phan Thiết, Quy Nhơn, Long An.

Để đảm bảo tính công bằng và giúp các kỳ thủ cọ xát đúng thực lực, Ban Tổ chức chia thành hai hệ thi đấu gồm Phong trào và Nâng cao, phân bảng theo từng bậc học và tách riêng nam, nữ.

Điểm nhấn công nghệ thú vị tại lễ khai mạc là màn thi đấu biểu diễn trên bàn cờ thông minh ChessUp V2 của Mỹ.

Trong trận đấu này, Đặng Phương Nam (học sinh lớp 10) đã trực tiếp so tài cùng trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết lập mức Elo tương đương trình độ của em, với sự hỗ trợ di chuyển quân cờ AI từ kỳ thủ nhí Minh Nghĩa (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Bình).

Toàn bộ diễn biến ván đấu được truyền hình trực tiếp lên màn hình lớn, mang đến trải nghiệm trực quan sinh động về ứng dụng công nghệ trong tập luyện cờ vua hiện đại cho các kỳ thủ và khán giả.

Vượt lên trên ý nghĩa của một giải đấu thể thao học đường, toàn bộ lợi nhuận thu được trị giá 50 triệu đồng từ Cúp KingViet Education sẽ được trao tặng để tổ chức Giải Cờ vua Trí tuệ và Yêu thương mùa 2 năm 2026.

Đây là sân chơi dành riêng cho các em nhỏ đến từ mái ấm, làng trẻ em SOS, lớp học tình thương và các địa bàn khó khăn đã tham gia học cờ vua, rèn luyện thể chất qua 6 mùa của Dự án Quân cờ Hạnh phúc (Happy Chess).

Được biết, Dự án Quân cờ Hạnh phúc thuộc Liên đoàn Cờ Việt Nam do TS. Nguyễn Trà Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn sáng lập từ năm 2023.

Với sự bảo trợ của Liên đoàn Cờ thế giới (FIDE) cùng sự đồng hành của The Grand Ho Tram, dự án đã bền bỉ gieo mầm đam mê cờ vua cho trẻ em chưa có điều kiện tham gia thi đấu như 1 kỳ thủ chuyên nghiệp.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp sẻ chia tích cực đến từng kỳ thủ nhỏ tuổi - bắt đầu từ những hành động giản dị ngay tại trường lớp hay câu lạc bộ như hướng dẫn bạn mới làm quen với bàn cờ, cùng nhau tập luyện hay động viên bạn tự tin bước vào ván đấu đầu tiên.