Lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast lần đầu tiên thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ trái qua: Thiếu nhi Hà Nội chào mừng hai nguyên thủ cùng hai Phu nhân; Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 16-11, không lâu sau khi về tới Hà Nội từ chuyến công tác Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast tại Nhà Quốc hội.

Lễ đón được tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên Nhà Quốc hội. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam và Phu nhân đón nhà lãnh đạo Chile cùng Phu nhân tại nơi xe dừng.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo cùng hai Phu nhân gặp nhau trực tiếp. Ông José Antonio Kast nhậm chức Tổng thống Chile ngày 11-3-2026, và đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Tại lễ đón, sau màn chào hỏi của lãnh đạo, hai thiếu nhi Hà Nội tiến đến, trân trọng tặng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân bó hoa tươi thắm.

Hai nguyên thủ Việt Nam - Chile cùng hai Phu nhân sau đó bước trên thảm đỏ về phía bục danh dự trong tiếng quân nhạc chào mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast kế đó bước lên bục danh dự. Quân nhạc lần lượt cử quốc thiều Chile và Việt Nam.

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam sau đó tiến lên, báo cáo và mời hai nhà lãnh đạo duyệt đội hình. Kết thúc nghi thức, đội danh dự đồng loạt hô to "Chúc Tổng thống khỏe!".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Chile José Antonio Kast kế đó lần lượt giới thiệu quan chức hai bên tham dự lễ đón. Hai nhà lãnh đạo cùng trở về bục danh dự, chứng kiến màn diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay Tổng thống Chile José Antonio Kast - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriasola de Kast - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân María Pía Adriasola Barroilhet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17-11. Nhà lãnh đạo Chile và Phu nhân cùng các bộ trưởng tháp tùng đến Hà Nội ngày 15-11.

Trong sáng 16-11, ông José Antonio Kast cùng Phu nhân đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Chile.

Theo truyền thông Chile, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast trong chuyến công du ba nước châu Á lần này gồm Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chính phủ Chile mong muốn thông qua chuyến thăm sẽ củng cố quan hệ kinh tế với Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á. Thành phần đoàn gồm các thành viên Chính phủ phụ trách những lĩnh vực kinh tế quan trọng và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Chile đã cho thấy rõ mục tiêu này.

Hiện Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai nước cùng là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Với chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại, Chile là một trong những nước ký FTA nhiều nhất trên thế giới (35 FTA). Các hiệp định này điều chỉnh quan hệ kinh tế, thương mại của Chile với 65 nền kinh tế chiếm hơn 80% GDP của toàn thế giới.