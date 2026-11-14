Lập 'bản đồ kho báu' hóa thạch, tìm dấu tích loài tiền sử chưa biết

Ma mút lông xù là một trong những loài động vật có vú nổi tiếng nhất của đại Tân sinh - Ảnh: ROYAL BC MUSEUM

Công trình phân tích dữ liệu hóa thạch trong 540 triệu năm, giúp định hướng những cuộc khai quật và bổ sung các khoảng trống trong lịch sử sự sống trên Trái đất, theo trang ScienceDaily ngày 12-11.

Hai nhà nghiên cứu Thomas A. Neubauer thuộc Bộ sưu tập Lịch sử tự nhiên bang Bavaria, Đức và Mathias Harzhauser thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Vienna (Áo) đã phân tích dữ liệu hóa thạch sinh vật biển sống ở vùng nước nông trong 540 triệu năm qua.

Nhóm sử dụng Cơ sở dữ liệu Cổ sinh vật học, tập hợp các hồ sơ hóa thạch đã được công bố trên toàn cầu, để lập bản đồ những nơi từng tìm thấy hóa thạch và xác định các khu vực còn thiếu dữ liệu.

Sau đó họ đối chiếu với thông tin địa chất, nhằm tìm ra những nơi có tầng đá chứa hóa thạch đang lộ ra hoặc có thể tiếp cận ngày nay.

Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ hội phát hiện hóa thạch mới không nhất thiết tập trung ở những giai đoạn xa xưa nhất.

Các trầm tích biển nông thuộc đại Cổ sinh và đại Trung sinh đã được khảo sát tương đối rộng, trong khi đại Tân sinh, bắt đầu khoảng 66 triệu năm trước, vẫn còn nhiều tiềm năng khám phá.

Điều này có nghĩa những phát hiện quan trọng tiếp theo có thể nằm trong các lớp đá tương đối trẻ, thay vì chỉ tập trung tìm kiếm hóa thạch từ thời đại khủng long.

Các nhà nghiên cứu hy vọng bản đồ sẽ giúp giới cổ sinh vật học ưu tiên những khu vực ít được khảo sát, thay vì tiếp tục tập trung vào các địa điểm đã có nhiều dữ liệu.

Phương pháp này cũng có thể hỗ trợ rà soát các bộ sưu tập bảo tàng, nơi nhiều mẫu hóa thạch vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Theo ông Thomas A. Neubauer, việc nhiều khu vực trên Trái đất chưa được khám phá mang lại hy vọng tìm thấy những hóa thạch có giá trị.

Bản đồ mới không bảo đảm sẽ phát hiện loài mới, nhưng có thể giúp các nhà khoa học phân bổ nguồn lực và tổ chức khai quật hiệu quả hơn.