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Phát hiện dấu vết tế bào máu trong hóa thạch khủng long 115 triệu năm tuổi

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Các nhà khoa học lần đầu xác nhận được tế bào hồng cầu hóa thạch trong xương khủng long, mở ra triển vọng tìm kiếm những dấu vết sinh học phân tử được lưu giữ qua hàng trăm triệu năm.

Lần đầu phát hiện tế bào hồng cầu hóa thạch trong xương khủng long 115 triệu năm tuổi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa phát hiện hồng cầu hóa thạch trong hài cốt khủng long chân thú Aratasaurus museunacionali - Ảnh: REUTERS

Nghiên cứu, do các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin (Úc) dẫn đầu, phân tích xương chi sau của loài khủng long chân thú Aratasaurus museunacionali, sống tại khu vực Brazil ngày nay khoảng 115 triệu năm trước.

Trước đây, một số nghiên cứu từng phát hiện những cấu trúc trong hóa thạch có hình dạng giống tế bào hồng cầu nhưng chưa đủ bằng chứng xác nhận.

Lần này, nhóm nghiên cứu kết hợp nhiều kỹ thuật phân tích hóa học và hiển vi để tìm ra heme - thành phần chứa sắt giúp máu vận chuyển oxy - bên trong các cấu trúc hình cầu có đặc điểm của hồng cầu, theo trang IFLScience ngày 2-11.

Cụ thể, kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao kết hợp khối phổ giúp xác định sự hiện diện của heme.

Phân tích bằng quang phổ Raman và kính hiển vi điện tử tiếp tục xác nhận heme nằm bên trong các cấu trúc hồng cầu. Chúng được bảo tồn trong khoáng vật hausmannite, một dạng oxit mangan tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu cũng loại trừ khả năng heme đến từ vi sinh vật hoặc thực vật xung quanh hóa thạch.

Theo giáo sư Kliti Grice - thành viên nhóm nghiên cứu, phát hiện cho thấy các cấu trúc và dấu hiệu phân tử liên quan đến máu có thể tồn tại qua quá trình hóa thạch kéo dài hàng triệu năm.

Dù không phải máu khủng long nguyên vẹn, phát hiện được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy hóa thạch không chỉ lưu giữ xương và khoáng chất mà còn có thể chứa thông tin hóa học về sinh vật cổ đại.

Các nhà khoa học kỳ vọng những kỹ thuật phân tích mới sẽ giúp khai thác lại các mẫu hóa thạch trong bảo tàng trên thế giới, tìm kiếm dấu vết phân tử từng bị bỏ qua.

Từ đó, giới nghiên cứu có thể hiểu rõ hơn về đặc điểm sinh học, sinh lý và môi trường sống của những loài động vật đã tuyệt chủng.

Lần đầu phát hiện tế bào hồng cầu hóa thạch trong xương khủng long 115 triệu năm tuổi - Ảnh 2.6 dấu chân khổng lồ hé lộ khủng long ăn thịt dài 6,3m ở Thái Lan

Sáu dấu chân có niên đại khoảng 120 triệu năm được tìm thấy trong lớp đá sa thạch ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan, thu hút sự chú ý của giới khoa học.

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ANH THƯ
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    Chủ đề: Hóa thạch hồng cầu Khủng long

    Dòng sự kiện: Nghiên cứu mới

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