6 dấu chân khổng lồ hé lộ khủng long ăn thịt dài 6,3m ở Thái Lan

Dấu chân khủng long ăn thịt có niên đại khoảng 120 triệu năm được phát hiện tại tỉnh Udon Thani - Ảnh: THE NATION

Theo báo The Nation, ngày 20-10, Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan (DMR) xác nhận đã phát hiện 6 dấu chân khủng long ăn thịt có niên đại khoảng 120 triệu năm tại tỉnh Udon Thani.

Các dấu chân nằm nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi dấu vết di chuyển được lưu giữ trong lớp đá sa thạch có niên đại từ đầu kỷ Phấn trắng.

Qua kiểm tra, các chuyên gia xác định đây là dấu chân của một loài khủng long chân thú di chuyển bằng hai chân sau.

Theo truyền thông Thái Lan, phát hiện bắt nguồn từ một người đàn ông tên Pichai. Ông đã tình cờ tìm thấy những dấu chân khổng lồ gần trạm kiểm lâm Phu Phra Bat, tỉnh Udon Thani.

Sau khi ông chia sẻ hình ảnh lên một nhóm Facebook, những dấu chân nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến DMR cử đoàn chuyên gia đến khảo sát thực địa.

Kết quả phân tích cho thấy con khủng long để lại dấu chân có thể dài khoảng 6,3m, cao 1,42m tính đến hông. Mỗi dấu chân có ba ngón nhọn, dài 29cm và rộng 26cm.

Theo DMR, kích thước này tương đương với loài Siamotyrannus isanensis, một loài khủng long ăn thịt từng được phát hiện tại Thái Lan.

Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý đây chỉ là sự tương đồng về kích thước, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác loài khủng long đã để lại những dấu chân trên.

Hiện DMR đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai biện pháp bảo vệ khu vực hóa thạch, tránh nguy cơ hư hại do hoạt động tham quan và xói mòn bởi nước.

Giới chức Thái Lan cũng đang xem xét phát triển khu vực phát hiện dấu chân thành một địa điểm có giá trị quốc gia, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và du lịch địa chất, hóa thạch.

