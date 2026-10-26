Lào Cai tổ chức kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu làm Bí thư Tỉnh Đoàn

Khai mạc kỳ thi lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: báo Lào Cai

Theo báo Lào Cai, chiều 26-10, Tỉnh ủy Lào Cai khai mạc kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Hoàng Giang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kỳ thi - nhấn mạnh kỳ thi nhằm đánh giá toàn diện, thực chất năng lực, trình độ, tư duy, phương pháp công tác và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các nhân sự tham gia.

Qua đó, lựa chọn người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và triển vọng để xem xét, giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để đạt yêu cầu đề ra, ông Hoàng Giang đề nghị các thành viên Hội đồng đánh giá và Tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công. Tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, nội quy và quy định liên quan.

Ông yêu cầu việc đánh giá phải bảo đảm khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, thực chất và lấy kết quả các phần thi làm căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của từng thí sinh.

Đối với các thí sinh, ông Giang đề nghị cần nhận thức đầy đủ kỳ thi là dịp thể hiện năng lực, trình độ của bản thân, là cơ hội để thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, với tuổi trẻ và sự phát triển của tỉnh.

Các thí sinh cần đề xuất những giải pháp khả thi, những khâu đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.

Thí sinh trình bày phần thi tại kỳ thi - Ảnh: Báo Lào Cai

Sau khi nghe công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kỳ thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn và phổ biến nội quy kỳ thi, 7 thí sinh đã bước vào các phần thi theo quy định.

Theo đó, mỗi thí sinh trải qua 3 nội dung, gồm xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ nếu được giới thiệu ứng cử và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn; thuyết trình, trình bày chương trình hành động và xử lý tình huống.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai có thông báo về tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo thông báo, nhân sự dự thi phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có tuổi đời dưới 37 tuổi, tốt nghiệp đại học trở lên và có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

Trong 3 năm gần nhất, nhân sự dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời được quy hoạch chức danh Bí thư Tỉnh đoàn hoặc chức danh tương đương trở lên.

Người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh, tự nguyện đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ giới thiệu.

Trước đó, ngày 11-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai quyết định điều động và chỉ định ông Hà Đức Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Còn ông Đồng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Chấn Thịnh, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Chấn Thịnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sau đó, ông Linh được HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh. Hiện thường trực Tỉnh đoàn Lào Cai có 3 Phó bí thư gồm các ông, bà Triệu Trí Lộc (sinh năm 1988), Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1989), Dương Thị Vui (sinh năm 1991).