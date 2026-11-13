Lãnh đạo tập đoàn SCG: Việt Nam và ASEAN cần vươn lên cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu và thử nghiệm ứng dụng AI và robot công nghiệp - Ảnh: DNCC

"Sự hợp lực giữa các nền kinh tế ASEAN chính là một trong những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị trên toàn chuỗi cung ứng", ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG (một trong những tập đoàn hàng đầu ASEAN), chia sẻ với báo chí bên lề Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 tại TP.HCM ngày 3-11.

Dưới góc nhìn của một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực, ông Thammasak nhận định để nâng cao giá trị sản xuất trong khu vực, mỗi quốc gia như Việt Nam và Thái Lan có thể phát huy thế mạnh, cùng tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp và nhà cung cấp xuyên biên giới.

ASEAN cần nâng cao giá trị sản xuất

Đề cập đến bài toán nâng cao vị thế của Việt Nam và ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Thammasak nhận định các nền kinh tế cần chuyển từ chú trọng sản lượng sáng tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chất lượng tốt nhưng vẫn duy trì chi phí hợp lý.

Để thực hiện bước chuyển này, doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa, robot công nghiệp và AI, thay vì chỉ sử dụng công nghệ cho các công việc hành chính.

Việc kết hợp AI với robot công nghiệp có thể giúp tối ưu thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hẹp khoảng cách về năng lực sản xuất với các tập đoàn lớn.

Song hành với ứng dụng công nghệ, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), nhất là các thiết bị thông minh và giải pháp giảm phát thải carbon, cũng ngày càng quan trọng.

Khi các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đưa ra những yêu cầu cao hơn về phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cấp năng lực sản xuất để nắm bắt cơ hội.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các giải pháp tự động hóa và tối ưu hiệu quả sản xuất khi tham quan Nhà máy Nhựa Bình Minh, hoạt động nằm trong khuôn khổ sáng kiến Go Together - Ảnh: DNCC

Không chỉ dừng lại ở nỗ lực của từng doanh nghiệp, Chủ tịch SCG đề cao việc tăng cường liên kết giữa các nền kinh tế ASEAN, tận dụng lợi thế bổ trợ của từng quốc gia thông qua kết nối mạng lưới sản xuất, chia sẻ công nghệ và hợp tác trong chuỗi cung ứng.

"Chúng tôi tin rằng sự hợp lực giữa các nền kinh tế ASEAN chính là một trong những yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị trên toàn chuỗi cung ứng", ông Thammasak chia sẻ.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vị lãnh đạo khuyến khích chủ động tìm hiểu và ứng dụng AI, robot công nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong 5-10 năm tới.

Tại SCG, tập đoàn đang triển khai sáng kiến Go Together nhằm chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp đã được thử nghiệm với doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó giúp tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian chuyển đổi công nghệ.

SCG tiếp tục ưu tiên mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, ông Thammasak cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường được SCG ưu tiên mở rộng hoạt động.

Sau gần 35 năm hiện diện, tập đoàn đa ngành Thái Lan đã đầu tư hơn 7 tỉ USD vào Việt Nam, với hơn 15.000 nhân viên và mạng lưới hơn 1.000 nhà cung cấp.

"Các đơn vị kinh doanh của SCG, từ xi măng và vật liệu xây dựng, hóa dầu đến bao bì, đang tập trung mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn trong giai đoạn hiện tại", ông Thammasak chia sẻ.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư mới không chỉ nhằm mở rộng quy mô mà còn phải đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xi măng low carbon cũng được ứng dụng trong dự án nâng cấp Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải trong quá trình triển khai - Ảnh: DNCC

Một trong những dự án trọng điểm là nâng cấp nguyên liệu ethane tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án được kỳ vọng giúp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm rủi ro phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu khác, cải thiện biên lợi nhuận và giảm tác động môi trường.

Trong lĩnh vực bao bì, SCGP cũng đã công bố khoản đầu tư 604 tỉ đồng vào tháng 5-2026 để mở rộng năng lực sản xuất tại TP.HCM, dự kiến bổ sung công suất 26.800 tấn/năm từ tháng 9-2027.

Đối với xi măng và vật liệu xây dựng, tập đoàn đang phát triển các giải pháp low carbon thấp, trong đó có việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu thay thế, góp phần giảm phát thải và hạn chế ô nhiễm bụi mịn PM2.5.

"Tương lai của ngành sản xuất không nằm ở việc phải lựa chọn giữa phát triển xanh và tối ưu chi phí, mà là khả năng đạt được cả hai mục tiêu cùng lúc", Chủ tịch SCG nhấn mạnh.

Với những khoản đầu tư có vòng đời 10-20 năm, nếu chỉ ưu tiên công nghệ có chi phí thấp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu môi trường, doanh nghiệp có thể phải tiếp tục bỏ vốn chuyển đổi chỉ sau 3-5 năm.

Vì vậy, lựa chọn công nghệ vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm phát thải ngay từ đầu là định hướng SCG đang theo đuổi để duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn tại Việt Nam.

Dự án nâng cấp nguyên liệu ethane là một trong những khoản đầu tư chiến lược của SCG nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn - Ảnh: DNCC

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đẩy mạnh nâng cấp nguồn nguyên liệu Cập nhật về hoạt động của Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG cho biết tập đoàn vẫn đang triển khai dự án nâng cấp nguyên liệu ethane nhằm đa dạng hóa nguồn cung đầu vào, giảm rủi ro phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu khác và nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ hợp. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Hiện tiến độ xây dựng các bồn chứa ethane đã vượt 60%, trong đó công nghệ hàn robot được ứng dụng nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả thi công. Chủ tịch SCG Thammasak Sethaudom kỳ vọng dự án sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời giảm tác động môi trường trong quá trình sản xuất. Đây cũng là một trong những khoản đầu tư chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp trong thời gian tới.