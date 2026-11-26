Trong vụ Tết năm nay, số lượng hoa do ông Đoàn Hữu Bốn sản xuất giảm khoảng 30% - Ảnh: CA LINH

Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) có tuổi đời hơn 100 năm. Hiện nay, nhiều nhà vườn tại đây đang vào vụ sản xuất cho thị trường Tết Nguyên đán 2027.

Ông Đoàn Hữu Bốn, Phó Chủ nhiệm làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, cho hay năm nay gia đình dự kiến sản xuất khoảng 700 chậu hoa các loại để phục vụ thị trường Tết.

Các giống hoa chủ yếu gồm cúc Đài Loan và cúc Hàn Quốc với nhiều màu sắc như tím, hồng, đỏ, tím sen. So với năm trước, số lượng hoa sản xuất giảm khoảng 30%.

Theo ông Bốn, năm nay thời tiết diễn biến thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa nhiều, ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc và sinh trưởng của hoa. Bên cạnh đó, giá các loại vật tư đầu vào đều tăng, từ chậu, phân hóa học đến phân rơm.

Cụ thể, giá mỗi chậu tăng khoảng 1.000 - 2.000 đồng so với năm trước; phân rơm hiện có giá khoảng 125.000 đồng/bao, cao hơn đáng kể so với trước đây. Chi phí sản xuất tăng trong khi đầu ra gặp khó khiến người trồng hoa thêm phần chật vật.

Nhiều loại vật tư như chậu, cây giống, phân bón đều tăng so với năm trước - Ảnh: CA LINH

Ông Bốn nói: "Sức mua đang có xu hướng giảm nhiều so với trước, không chỉ vào dịp Tết mà ngay cả những ngày rằm, mùng 1 hằng tháng, hoa cũng khó tiêu thụ. Trước đây, người trồng có thể xuống giống với số lượng lớn để bán vào các dịp này, nhưng hiện nay sản lượng tiêu thụ giảm, nhiều khi hoa đến kỳ bán vẫn không có người mua".

Dù chi phí đầu vào tăng, ông Bốn chưa dám tính đến chuyện tăng giá bán hoa vì lo ngại người dân thắt chặt chi tiêu. Theo ông, trước mắt người trồng chỉ mong bán được hoa với mức giá tương đương năm trước để bù đắp chi phí, hạn chế thua lỗ.

Trong khi đó, ông Phan Ngọc Tư (ngụ khu vực Bình An, phường Long Tuyền) cùng người cháu dự định cung ứng khoảng 4.000 chậu hoa các loại, giảm 1.000 chậu so với cùng kỳ năm trước. Các loại hoa chủ yếu gồm cúc mâm xôi, cát tường, hướng dương, vạn thọ…

Nhà vườn cho hay giá cả còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và sức mua của người tiêu dùng khi vào vụ Tết - Ảnh: CA LINH

Theo ông Tư, người trồng hoa vẫn phải đối mặt với áp lực chi phí đầu vào tăng. Đáng chú ý là giá phân rơm hiện ở mức khoảng 125.000 đồng/bao, tăng 10.000 đồng so với năm trước.

Bên cạnh đó, giá cây giống cũng tăng từ 2.200 đồng lên 2.600 đồng/cây, giá chậu hoa cũng tăng. Với số lượng sản xuất hàng ngàn chậu, những khoản tăng này khiến tổng chi phí đầu tư của người trồng hoa tăng đáng kể.

"Hiện vẫn chưa thể dự đoán giá bán hoa trong dịp Tết năm nay. Giá cả còn phụ thuộc vào tình hình thị trường và sức mua của người tiêu dùng khi vào vụ", ông Tư nhấn mạnh.