Một trong các thiên thạch sao Hỏa rơi cùng đợt với thiên thạch NWA 8171 xuống Trái đất - Ảnh: SKYFALLMETEORITES

Phát hiện có thể mở ra hướng nghiên cứu mới về lịch sử địa chất và những điều kiện môi trường cổ đại trên sao Hỏa, theo trang ScienceAlert ngày 27-11.

Theo nghiên cứu, công bố trên tạp chí Geochemical Perspectives Letters, các hạt garnet được tìm thấy trong thiên thạch NWA 8171, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario (Canada). Đây là một trong 18 mảnh vỡ từ cùng một vụ rơi thiên thạch sao Hỏa xuống Trái đất.

Phát hiện được thực hiện khi nhóm nghiên cứu phân tích một mảnh đá cực nhỏ, kích thước khoảng 0,8 x 0,5mm.

Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng khoáng vật này là pyroxene, loại thường gặp trong thiên thạch.

Tuy nhiên kết quả phân tích sâu hơn cho thấy đó là andradite, một dạng garnet giàu sắt thường có màu vàng xanh, thay vì đỏ sẫm như loại đá quý quen thuộc trên Trái đất.

Nhà địa chất hành tinh Tanya Kizovski thuộc Đại học Brock (Canada) cho biết thành phần hóa học bất thường của mẫu vật khiến nhóm quyết định kiểm tra lại.

Kết quả xác nhận sự hiện diện của garnet, khoáng vật vốn chưa từng được ghi nhận trong các mẫu vật có nguồn gốc từ sao Hỏa.

Trên Trái đất, garnet thường hình thành trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất lớn hoặc khi đá bị biến đổi bởi các chất lưu nóng. Đây là những quá trình địa chất mà giới khoa học chưa xác định được bằng chứng tương ứng trên sao Hỏa.

Các nhà nghiên cứu đưa ra một số khả năng. Khoáng vật có thể hình thành khi thiên thạch va chạm tạo ra nhiệt và áp suất lớn, hoặc do magma từ bên dưới trồi lên lớp vỏ hành tinh.

Một khả năng khác là garnet hình thành thông qua quá trình biến chất, khi đá bị thay đổi cấu trúc dưới tác động của nhiệt, áp suất hoặc chất lưu nóng.

Tuy nhiên nhóm chưa loại trừ khả năng khoáng vật có nguồn gốc từ một nơi khác, sau đó rơi xuống sao Hỏa và bị trộn vào đá nền.

Garnet đặc biệt hữu ích trong nghiên cứu địa chất vì có khả năng lưu giữ dấu vết về nhiệt độ, áp suất và thành phần hóa học tại thời điểm hình thành. Nhờ đó, khoáng vật này có thể giúp các nhà khoa học tái dựng những biến đổi địa chất từng diễn ra trên hành tinh.

Bước tiếp theo, nhóm dự định phân tích tỉ lệ đồng vị trong các hạt garnet. Nếu kết quả tương đồng với các khoáng vật khác trên sao Hỏa, đây sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy chúng thực sự hình thành trên hành tinh đỏ.