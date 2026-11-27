Những tinh thể mỏng, dẹt giống lát khoai tây chiên trên sao Hỏa - Ảnh: NASA

Cấu trúc kỳ lạ này bổ sung vào danh sách những địa hình có hình dạng đặc biệt trên hành tinh đỏ, đồng thời có thể cung cấp thêm manh mối về lịch sử địa chất nơi đây, theo trang IFLScience ngày 26-11.

Curiosity đã khoan đá tại khu vực có tên Nazca để thu thập mẫu phân tích và tìm thấy các tinh thể này.

Nhà khoa học William Farrand thuộc Viện Khoa học không gian Mỹ cho biết khu vực này có lớp đá nền chứa các tinh thể hình đĩa, trông giống những lát khoai tây nếu nhìn theo cách liên tưởng rộng hơn.

Để tìm hiểu cấu trúc, Curiosity sử dụng thiết bị ChemCam bắn laser vào các tinh thể, làm bay hơi những điểm rất nhỏ trên bề mặt đá.

Ánh sáng phát ra từ các điểm này giúp xác định thành phần hóa học. Xe tự hành cũng chụp ảnh cận cảnh bằng camera MAHLI gắn trên cánh tay robot.

Ngoài ra, bột đá thu về sau khi khoan được đưa vào phòng thí nghiệm SAM bên trong Curiosity. Thiết bị này nung nóng mẫu vật và phân tích các loại khí giải phóng để xác định thành phần.

Tại thời điểm nhóm nghiên cứu công bố thông tin, kết quả phân tích vẫn đang được xử lý nên bản chất của những tinh thể hình lát khoai tây chưa được xác định.

Cấu trúc giống cánh cửa mà Curiosity chụp được năm 2022 - Ảnh: NASA

Đây không phải lần đầu xe tự hành Curiosity phát hiện những cấu trúc khiến người quan sát liên tưởng đến các vật thể quen thuộc trên Trái đất.

Năm 2022, Curiosity từng chụp được một cấu trúc khoáng vật phân nhánh nhỏ như bông hoa, có khả năng hình thành khi nước di chuyển qua các khe đá từ hàng triệu năm trước.

Gần đây, Curiosity còn đi qua khu vực có những đường gờ khoáng vật đan xen như mạng nhện, trải dài khoảng 10 - 20km trên núi Sharp.

Các nhà khoa học cho rằng chúng hình thành khi nước giàu khoáng chất thấm vào những vết nứt, sau đó đông cứng lại. Theo thời gian, lớp đá mềm xung quanh bị gió bào mòn, để lại các đường gờ nổi.

Những hình dạng kỳ lạ khác cũng từng được ghi nhận trên sao Hỏa, như tảng đá Skull Hill trông giống hộp sọ do xe tự hành Perseverance phát hiện năm 2025, hay cấu trúc giống cánh cửa mà Curiosity chụp được năm 2022.

Tuy nhiên, hình dạng giống cánh cửa thực chất chỉ là một khe nứt tự nhiên trong đá, cao khoảng 30cm và rộng 40cm.

Các nhà khoa học cho biết những cấu trúc này đều có thể được giải thích bằng các quá trình địa chất tự nhiên. Việc nghiên cứu chúng giúp tìm hiểu cách nước, gió và thời gian đã định hình bề mặt sao Hỏa qua hàng tỉ năm.