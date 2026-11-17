Đi làm được đóng góp chung cho tập thể và được ghi nhận xứng đáng là niềm vui của mỗi bạn trẻ - Ảnh do AI tạo

Bài viết Khi công sức bị 'phủi', im lặng hay tỏ thái độ trên mạng? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Im lặng một lần là nhường nhịn, nhiều lần dễ thành chuyện hiển nhiên

Một luồng ý kiến cho rằng bạn có quyền lên tiếng khi những đóng góp của mình liên tục bị xem nhẹ. Im lặng không phải lúc nào cũng thể hiện mình trưởng thành, bởi nếu cứ như vậy hoài, đôi lúc trở thành chuyện hiển nhiên.

Bạn đọc NNT cho rằng việc ghi nhận đóng góp cần được xem xét một cách công bằng.

“Không phải ai được nhắc tên cũng nhận hết công sức, nhưng nếu người làm trực tiếp thường xuyên bị bỏ qua còn người khác liên tục được ghi nhận thì rõ ràng rất cần xem lại cách ghi nhận đóng góp của nơi làm việc”, bạn đọc này nói.

Bạn đọc Cá Heo cũng cho rằng điều đáng sợ nhất không chỉ là công sức bị phủ nhận, mà còn là việc người làm nhiều dần quen với chuyện không được ghi nhận.



“Im lặng một lần có thể là nhường nhịn, im lặng nhiều lần có thể khiến người khác mặc định rằng thành quả ấy vốn chẳng cần nhắc đến mình”, Cá Heo bày tỏ.

Theo bạn đọc này, biết lên tiếng đúng lúc cũng là một cách bảo vệ giá trị lao động. Điều quan trọng là không để sự nhẫn nhịn kéo dài đến mức bản thân mất đi quyền được đối xử công bằng.

Bạn đọc Long Vũ cũng không đồng tình với việc lúc nào cũng khuyên người chịu thiệt phải im lặng để thể hiện sự trưởng thành.

Theo Long Vũ, bạn có quyền yêu cầu được ghi nhận, nhưng cần lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Thay vì đăng bài ngay khi đang bức xúc, việc trao đổi trực tiếp trước có thể giúp giải quyết vấn đề mà không khiến mâu thuẫn trở nên phức tạp hơn.

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Bảo Trân đặt câu hỏi liệu việc liên tục không được ghi nhận có phải là dấu hiệu cho thấy một người nên thay đổi cách làm việc, hoặc thậm chí tìm kiếm môi trường mới.

Không được trân trọng ở nơi làm việc, đừng ngại tìm bến đỗ mới

Ở chiều ngược lại, một số bạn đọc cho rằng cảm giác ấm ức là điều dễ hiểu, nhưng đưa mâu thuẫn công việc lên mạng xã hội chưa chắc giúp người trong cuộc giải quyết được vấn đề. Thậm chí, nếu không cân nhắc, người lên tiếng có thể trở thành tâm điểm của những tranh cãi không mong muốn.

Bạn đọc Minh Trâm cho rằng khi cảm thấy công sức bị bỏ qua, điều nên làm trước tiên là bình tĩnh trao đổi trực tiếp.

“Nếu thấy ấm ức thì cứ bình tĩnh nói chuyện trước, mạng xã hội nên là lựa chọn cuối cùng”, Minh Trâm nêu ý kiến.

Nếu chưa làm rõ những điều này mà đã đăng bài bóng gió trên mạng, câu chuyện rất dễ bị diễn giải theo nhiều hướng.

Bạn đọc Sang Trần cũng cho rằng cần phân biệt giữa một lần sơ suất và tình trạng bị bỏ qua công sức kéo dài.

“Không được ghi nhận một hai lần có thể bỏ qua, nhưng nếu chuyện này lặp đi lặp lại thì nên xem lại. Nếu đã trao đổi mà vẫn không thay đổi thì lúc đó mới tính đến chuyện tìm môi trường khác, chứ cứ đăng bài bóng gió trên mạng cũng chẳng giải quyết được nhiều”, Sang Trần chia sẻ.

Trong khi đó, bạn đọc Sao Xẹt nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác: điều quan trọng nhất không hẳn là lời khen hay sự tán dương, mà là giá trị thực tế của sức lao động.

“Tôi đi làm thuê, làm việc theo nhóm. Không quan tâm đến lời cảm ơn suông, lời khen đãi bôi, kể cả huân huy chương. Tôi quan tâm đến giá trị sức lao động, bỏ ra đã được trả chưa?”, Sao Xẹt chia sẻ.

Lên tiếng thế nào để bảo vệ mình mà không làm mọi chuyện tệ hơn? Trong thực tế, việc bị phủi công sức có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một lời cảm ơn bị quên đôi khi chỉ là sơ suất, nhưng việc liên tục nhận phần việc khó mà không được ghi nhận, bị người khác nhận thành quả hoặc không được hưởng quyền lợi tương xứng lại là những vấn đề cần được làm rõ. Bạn đọc Công Công cho rằng cả im lặng lẫn lên tiếng đều không sai, điều quan trọng là lựa chọn đúng thời điểm và cách thức. Theo Công, bị bỏ quên công sức thì ai cũng ấm ức, nhưng đang giận mà lên mạng nói hết thì nhiều khi người thiệt cuối cùng lại là mình. Có những chuyện nếu cứ im lặng thì người khác sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường. “Làm nhiều nhưng lần nào cũng bị xem như không làm thì cũng cần phải nói, ít nhất để người ta biết mình không chấp nhận việc đó”, Công nói.