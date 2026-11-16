Làm đường tạm cho dân qua lại sau sự cố sập mố cầu trên tuyến đường huyết mạch

Đường tạm đã được làm xong để người dân qua lại, sau sự cố sập mố cầu Bái Sim - Ảnh: THÀNH NAM

Các đơn vị thi công vừa hoàn thành việc làm con đường tạm để người dân qua lại sau sự cố sập mố cầu Bái Sim rạng sáng 9-11, trên tuyến giao thông huyết mạch Nghi Sơn - Bãi Trành qua Thanh Hóa.

Ngày 16-11, tại khu vực sập mố cầu Bái Sim (Km24+987, quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa), Tuổi Trẻ ghi nhận con đường tạm làm cạnh cầu đã cơ bản hoàn thành. Xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ đã qua lại được.

Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, cho biết đây là tuyến đường huyết mạch của xe tải và người dân trong xã. Ngay sau sự cố, xã đã đề nghị tỉnh làm đường tạm để dân đi lại thuận tiện.

"Cầu hỏng khiến người dân thôn Kim Đồng khó đi lại, nhất là công nhân đi làm và các em nhỏ đến trường. Sau ba ngày thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, đường tạm đã cơ bản xong", ông Sơn nói.

Theo lãnh đạo xã Thanh Kỳ, đường tạm dành cho người đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô con và các phương tiện nhỏ. Ô tô tải trọng lớn không qua được, vẫn đi theo luồng tuyến cơ quan chức năng đã thông báo.

Trước đó đêm 8 rạng sáng 9-11, Thanh Hóa có mưa lớn ở nhiều nơi. Nước lũ đổ về làm sập mố cầu Bái Sim, gây chia cắt giao thông.

Hiện trường cầu Bái Sim bị sập sau sự cố do mưa lớn hôm 9-11- Ảnh: THÀNH NAM

Theo ông Đặng Hồng Sơn, sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng ngày 9-11. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan có phương án xử lý, khắc phục hậu quả.

Do cầu bị sập mố, gãy lún nhịp chính nên hiện nay giao thông qua tuyến đường vẫn chưa thông suốt, ảnh hưởng rất lớn tới việc thông thương hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn lên đường Hồ Chí Minh, và đời sống của người dân trên tuyến đường.

Chi 20 tỉ đồng xây cầu mới Ngày 14-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai vụ sập mố cầu Bái Sim. Theo quyết định, Thanh Hóa sẽ chi 20 tỉ đồng để phá bỏ cầu cũ, xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý 2-2027. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giao thông an toàn, thông suốt. Khẩn trương lựa chọn đơn vị triển khai thi công đường tạm (tuyến tránh) để bảo đảm giao thông trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Hiện trường vụ sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch qua Thanh Hóa Sau khi mưa lớn gây sập mố cầu trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành (Thanh Hóa), đến thời điểm này, một bên trụ cầu đã lún sâu và nghiêng về một phía.



