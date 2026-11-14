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Khẩn cấp khắc phục sự cố mố cầu Bái Sim bị sập do mưa lũ

tác giả
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

Ngày 14-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3882 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra ngày 9-11.

Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cầu Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh 1.

Sập mố cầu Bái Sim ở xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa sáng 9-11 - Ảnh: CTV

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp cầu Bái Sim (chủ đầu tư).

Mục đích xây dựng công trình nhằm khẩn cấp phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với cầu tại km24+987 tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Giải pháp khắc phục sơ bộ gồm thanh thải cầu cũ, xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ trên địa bàn xã Thanh Kỳ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giao thông an toàn, thông suốt. 

Khẩn trương lựa chọn đơn vị triển khai thi công đường tạm (tuyến tránh) để bảo đảm giao thông trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Sở Xây dựng căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết, điều kiện thực tế thi công tại hiện trường, tổ chức quản lý thi công, giám sát, bảo đảm công tác khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời, an toàn, hiệu quả. 

Sau khi thi công hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 9-11, ông Đặng Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến nước các sông suối và hồ Yên Mỹ lên nhanh, gây chia cắt một số thôn.

Mưa lớn khiến mố cầu Bái Sim tại km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ một bên đã bị sập, bên còn lại có hiện tượng xê dịch, lún sâu. Sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng 9-11.

"Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Đồng thời huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại", ông Đặng Hồng Sơn cho hay.

Xây dựng công trình khẩn cấp cầu Bái Sim trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành - Ảnh 3.Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng công trình khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

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    Chủ đề: khẩn cấp quốc lộ Nghi Sơn đường Nghi Sơn lệnh khẩn cấp

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