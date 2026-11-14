Khẩn cấp khắc phục sự cố mố cầu Bái Sim bị sập do mưa lũ

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, sáng 9-11, ông Đặng Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xảy ra mưa lớn khiến nước các sông suối và hồ Yên Mỹ lên nhanh, gây chia cắt một số thôn.

Mưa lớn khiến mố cầu Bái Sim tại km24+987 trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ một bên đã bị sập, bên còn lại có hiện tượng xê dịch, lún sâu. Sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng 9-11.

"Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan. Đồng thời huy động lực lượng tới hiện trường căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại", ông Đặng Hồng Sơn cho hay.