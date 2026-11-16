Làm đường ở miền Tây: Khan hiếm từ cát đá, nhựa đường đến đất đắp lề

Dự án đường tỉnh 845, tỉnh Đồng Tháp có nhiều gói thầu đang gặp khó khăn về nguồn cát, đá và nhựa đường - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thiếu đá, nhựa đường tăng giá

Tại gói thầu số 16 thuộc dự án đường tỉnh 845, đoạn Trường Xuân - Tân Phước, do Công ty TNHH Mỹ Luông 689 thi công, tình trạng thiếu vật liệu đang ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Gói thầu dài khoảng 5,7km, đi qua xã An Phước và xã Phú Cường. Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành láng nhựa khoảng 2,4km, nhưng các hạng mục còn lại đang gặp khó do thiếu đá và đất đắp lề đường.

Ông Nguyễn Kỳ Nghiêm, phó chỉ huy trưởng thi công Công ty TNHH Mỹ Luông 689, cho biết nhà thầu đang cần đá 0x4 và đá 4x6 với tổng khối lượng còn thiếu khoảng 4.000m³. Doanh nghiệp đã liên hệ nhiều đơn vị cung ứng nhưng vẫn chưa tìm được nguồn hàng để đưa về công trường.

"Nhà thầu đang rất khó tìm nguồn cung đá. Chúng tôi tiếp tục kết nối với các đơn vị cung ứng nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn hàng phù hợp", ông Nghiêm nói.

Không riêng gói thầu này, tại một công trình giao thông khác, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, nhà thầu vẫn phải chật vật tìm đá để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Ông Lê Văn Mão, chỉ huy trưởng công trình thuộc gói thầu 12, Công ty cổ phần Hạ tầng 620, cho biết doanh nghiệp hiện cần thêm khoảng 700m³ đá để hoàn thiện mặt cầu, đường đầu cầu và các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, nguồn đá tại các mỏ rất khan hiếm, lượng vật liệu tiếp cận được chỉ khoảng 200-300m³ mỗi tháng, trong khi nhu cầu từ 500-700m³.

Đáng chú ý, giá đá mà doanh nghiệp từng tính toán khi nhận thầu chỉ hơn 400.000 đồng/m³, nhưng hiện giá đưa về công trình đã lên khoảng 1-1,1 triệu đồng/m³.

"Nhà thầu phải tranh thủ nguồn nào có thì tập trung mua sớm, đồng thời chuẩn bị tài chính để ứng trước cho đơn vị cung cấp. Nếu không chủ động tìm nguồn và thanh toán trước thì rất khó có vật liệu để thi công", ông Mão cho hay.

Không chỉ đá xây dựng, nhựa đường cũng đang là bài toán khó. Theo ông Mão, giá nhựa đường hiện đã tăng hơn gấp đôi, lên trên 30.000 đồng/kg. Nhà thầu phải tìm kiếm nhiều đầu mối để bảo đảm nguồn cung cho giai đoạn hoàn thiện công trình.

Tương tự, đại diện Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, nhà thầu đứng đầu liên danh thi công dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, cho biết nguồn cung nhựa đường hiện rất khan hiếm. Thời điểm dự thầu, giá nhựa đường khoảng 11.600 đồng/kg, nhưng hiện doanh nghiệp phải mua với giá khoảng 27.000 đồng/kg.

Theo phản ánh của các nhà thầu, giá vật liệu tăng mạnh so với thời điểm lập dự toán khiến chi phí thi công vượt xa tính toán ban đầu. Trong khi nhiều công trình áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, doanh nghiệp phải tự xoay xở khoản chênh lệch, đối mặt nguy cơ thua lỗ nhưng vẫn phải duy trì thi công để bảo đảm tiến độ và tránh các chế tài hợp đồng.

Tìm nguồn cung, giữ tiến độ

Một số gói thầu xây dựng còn thiếu cả đất đắp lề khiến dự án đứng trước nguy cơ chậm tiến độ - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, giá nhiều loại vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt, thép tăng cao so với thời điểm mời thầu, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án trọng điểm, cao tốc và công trình liên kết vùng.

Tại cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, nguồn nhựa đường phục vụ thảm mặt đường và mặt cầu đang khan hiếm, giá tăng cao. Chủ đầu tư đang tập trung huy động nguồn lực để bảo đảm vật liệu, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 31-12-2026.

Trong khi đó, tại dự án đường tỉnh 857, đoạn Quốc lộ 30 - đường tỉnh 845, nguồn đá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng rất khan hiếm. Đến đầu tháng 11-2026, mới có 3/10 gói thầu tập kết được đá về công trường.

Trước tình hình này, tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định; đồng thời rà soát nhu cầu sử dụng cát, đá tại các dự án trọng điểm để cân đối cung - cầu.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, giá nhân công và giá ca máy theo quy định. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu sử dụng cát, đá tại các công trình trọng điểm để tham mưu giải pháp cân đối cung - cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát nguồn cung khoáng sản, nhất là cát và đất đắp; tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu theo quy định pháp luật.