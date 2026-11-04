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Lái xe dịch vụ, taxi công nghệ đưa người đi cấp cứu cần lưu ý gì để không bị phạt nguội?

tác giả
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG
NGUYỄN HOÀNG

Nhiều tài xế băn khoăn về việc trong quá trình chở người đến bệnh viện cấp cứu phải vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ để rút ngắn thời gian, sau đó có bị phạt nguội hay không?

Tài xế đưa người đi cấp cứu cần lưu ý gì để không phạt nguội? - Ảnh 1.

Thời điểm tài xế Lê Quang Tùng đưa cháu bé đến viện cấp cứu - Ảnh cắt từ clip

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ nhiều bài viết, clip của các tài xế công nghệ phóng nhanh, bật đèn cảnh báo vì đang chở người đến bệnh viện cấp cứu. 

Bên dưới các bài đăng đa số nhận được phản hồi tích cực, đồng cảm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn liệu việc làm này có bị cơ quan chức năng phạt nguội hay không?

Những chuyến xe vội vã đưa người đến viện cấp cứu

Anh Lê Quang Tùng (38 tuổi, trú phường Nha Trang) cho biết đêm 26-9, anh nhận cuốc xe đón hai cha con từ khu vực Phú Nông (phường Tây Nha Trang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Khi xe đến cầu vượt Ngọc Hội, cháu bé bất ngờ có biểu hiện mệt nhiều, thở dốc rồi lịm dần. Nhận thấy tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng của trẻ, anh lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm, chạy nhanh, xin vượt các xe khác để kịp thời đưa cháu đến bệnh viện.

Sau khi đưa cháu đến nơi, anh Tùng lo lắng việc chạy nhanh, có chèn ép một vài xe khác trên đường, nguy cơ bị phạt nguội nên đã chủ động lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi chân thành đến người đi đường.

Trước đó, bài viết của tài khoản Facebook B.N.Đ trên diễn đàn OFFB liên quan việc chở người đi cấp cứu cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo anh Đ., khoảng 19h20 tối 22-9, trong lúc đang hướng dẫn học viên thực hành lái xe tại sân tập, anh nhận thông tin một nữ học viên lên cơn co giật, cứng người.

Trước tình huống khẩn cấp, anh lập tức dùng xe tập lái chạy từ Trường đại học Thành Đô đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cấp cứu.

"Trên đường đi, tôi phải lái nhanh vượt tốc độ trong khu đông dân cư, vượt đèn đỏ 1 lần, lạng lách và bấm còi nhiều, thậm chí phải tạt đầu xe khác" - anh Đ. chia sẻ.

Sau đó, anh Đ. cũng gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội đến người tham gia giao thông nếu chẳng may bị chiếc xe của anh tạt đầu hoặc làm phiền trong lúc di chuyển.

Tài xế lưu ý gì để không bị phạt nguội?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phụ trách địa bàn Nha Trang (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết trong quá trình trực tiếp ở hiện trường, cảnh sát giao thông luôn tạo điều kiện để tài xế đưa hành khách đi cấp cứu kịp thời.

Về vấn đề phạt nguội, vị này cho hay tất cả các trường hợp đều được xác minh, làm rõ các nội dung có liên quan trên căn cứ có chính xác thời điểm này tài xế đang chở người cấp cứu hay không, từ đó sẽ linh động xử lý theo đúng quy định.

Tài xế Nguyễn Xuân Cường (36 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) cho biết nguyên tắc đầu tiên khi chở người trong cơn nguy kịch là phải đảm bảo an toàn giao thông. Khi xuất phát, tài xế bật đèn cảnh báo, trên đường đi nếu gặp các chốt cảnh sát giao thông, tài xế có thể nhờ sự hỗ trợ.

Để giải quyết phạt nguội, anh Cường cho rằng tài xế phải lưu giữ bằng chứng, khi đưa bệnh nhân tới bệnh viện cần chụp lại hình ảnh biển số xe kèm theo định vị tại khu vực bệnh viện, thời gian hiển thị đầy đủ và xin giấy tờ nhập viện từ phía người nhà bệnh nhân.

Sau đó, nếu bị phạt nguội, tài xế gửi những thông tin trên lên ứng dụng quản lý giao thông (VNeTraffic) để cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

"Tôi thấy các tổ xử lý vi phạm luôn thấu hiểu, không ai làm khó trong những tình huống cấp cứu. Do đó, tài xế cần cung cấp đầy đủ chứng cứ, hình ảnh xác thực và tuân thủ đúng quy trình giải trình" - anh Cường nói.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong tình huống đưa người đi cấp cứu mà lái xe buộc phải vi phạm trật tự an toàn giao thông (như vượt đèn đỏ, đi vào làn đường dừng xe khẩn cấp) để rút ngắn thời gian đưa người bệnh tới bệnh viện có thể được xem xét là tình thế cấp thiết.

Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt đối với việc thực hiện hành vi vi phạm trong tình thế cấp thiết.

Tài xế Đưa người đi cấp cứu cần lưu ý gì để không phạt nguội? - Ảnh 3.Từ ngày 1-11, tổng đài 113 tiếp nhận và điều phối cấp cứu ngoại viện, là lệnh bắt buộc

Thông tư mới của Bộ Y tế quy định mọi thông tin đề nghị hỗ trợ y tế gửi đến đầu số 113 phải được chuyển đến nhân viên y tế trực tổng đài để phân loại tình trạng người bệnh, điều động buộcthông sở cấp cứu ngoại viện và phối hợp lựa chọn bệnh viện tiếp nhận.


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NGUYỄN HOÀNG
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    Chủ đề: phạt nguội cấp cứu Cảnh sát giao thông tài xế ​​Khánh Hòa

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