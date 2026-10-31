CSGT TP.HCM mở đường khẩn cấp, sản phụ sinh con trên ô tô đến bệnh viện an toàn

Cán bộ Cảnh sát giao thông của Đội Tuần tra dẫn đoàn hỗ trợ dẫn đường xe chở sản phụ đến bệnh viện kịp thời - Ảnh cắt từ clip

Khoảng 15h ngày 30-10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa (TP.HCM), tổ công tác Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM nhận được lời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q. (44 tuổi).

Thời điểm đó, anh Q. đang chở vợ là chị D.T.N. (38 tuổi) đến Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng chuyển dạ. Trước tình huống cấp bách, tổ công tác lập tức báo cáo ban chỉ huy đơn vị; đồng thời triển khai phương án hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Thượng úy Lưu Văn Hợi nhanh chóng điều khiển mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ.

Giữa dòng xe cộ đông đúc, cán bộ CSGT khẩn trương mở đường, hỗ trợ gia đình rút ngắn thời gian di chuyển đến bệnh viện.

Chỉ khoảng 5 phút sau, khi xe gần đến Bệnh viện Từ Dũ, tổ công tác vui mừng nhận được tin chị N. đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh.

Sản phụ cùng em bé sau đó được đội ngũ y, bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời.

Một hành trình chỉ kéo dài vài phút nhưng mang ý nghĩa đặc biệt đối với một gia đình. Trong thời khắc người mẹ vượt cạn, sự hỗ trợ kịp thời của những chiến sĩ CSGT đã góp phần giúp gia đình đến bệnh viện nhanh chóng, để em bé được chào đời an toàn.