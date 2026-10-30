Lại vỡ hồ băng Himalaya, lũ dữ càn quét ở Bhutan

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Mo Chhu, sau khi hồ băng Shintaphu bị vỡ bờ - Ảnh: CHANNEL NEWS ASIA



Ngày 30-10, truyền thông Bhutan đưa tin vụ vỡ hồ băng Shintaphu đã gây ra trận lũ quét dữ dội, khiến lượng nước lớn đổ xuống hạ lưu sông Mo Chhu, tàn phá nhiều công trình hạ tầng tại khu du lịch nổi tiếng Gasa Tshachu.

Theo Đài truyền hình quốc gia Bhutan (BBS), dòng nước lũ đổ về trong đêm với tốc độ rất mạnh, cuốn trôi nhiều công trình và khiến công tác đánh giá thiệt hại gặp khó khăn.

Giới chức địa phương cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tuy nhiên mức độ tàn phá của trận lũ vẫn chưa thể xác định đầy đủ, do trời tối và dòng nước chảy quá xiết.

Hai cây cầu Bailey, loại cầu thép lắp ghép thường được sử dụng tại các khu vực miền núi, được cho là có nguy cơ đã bị dòng lũ cuốn trôi.

Theo nhật báo Kuensel của Bhutan, một đoạn đường dẫn đến làng Laya cũng đã bị nước lũ cuốn mất, khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn hoàn toàn. Chính quyền đã phong tỏa tuyến đường này vô thời hạn để bảo đảm an toàn.

May mắn, người dân và du khách tại khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán kịp thời trước khi dòng lũ ập đến.

Gasa Tshachu là khu suối nước nóng tự nhiên nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm giữa khung cảnh núi non hùng vĩ của Bhutan, quốc gia nằm trên dãy Himalaya, giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Sự cố vỡ hồ băng tại Bhutan đã buộc chính quyền bang Tây Bengal (Ấn Độ) phải ban bố báo động đỏ trên toàn khu vực Bắc Bengal và sơ tán hơn 10.000 người, theo tờ Times of India.

Hiện tại, chính quyền bang Tây Bengal vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao mực nước, phối hợp chặt chẽ với giới chức Bhutan và các cơ quan phản ứng thảm họa, đồng thời kêu gọi người dân tại các khu vực rủi ro tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn an toàn từ cơ quan chức năng.

Theo các báo cáo địa phương, hồ Shintaphu là một trong 17 hồ băng được xác định có nguy cơ rủi ro cao tại quốc gia này.

Sự cố mới nhất này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về hiểm họa vỡ hồ băng tại khu vực dãy Himalaya.

Trước đó vào tháng 8, một trận lũ quét gần biên giới Nepal - Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người và khiến hơn 5.000 người mất tích.