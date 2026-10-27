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Lá thư gây xúc động của cậu bé được chữa mắt ở Quả bóng vàng 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Nhận giải thưởng nhân đạo tại gala Quả bóng vàng 2026, Bukayo Saka đọc lá thư của một cậu bé Rwanda được hỗ trợ chữa mắt, tìm lại niềm vui đến trường và ước mơ trở thành giáo viên.

Lá thư đẫm nước mắt của cậu bé được chữa mắt ở Quả bóng vàng 2026 - Ảnh 1.

Saka được vinh danh với giải Socrates dành cho những đóng góp nhân đạo ở Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AP

Sáng 27-10 (giờ Việt Nam), tại lễ trao Quả bóng vàng 2026 ở London, tiền vệ CLB Arsenal - Bukayo Saka được vinh danh với giải Socrates dành cho những đóng góp nhân đạo.

Nhận giải từ ca sĩ Burna Boy, ngôi sao tuyển Anh dành thời gian chia sẻ câu chuyện của một em nhỏ được tổ chức thiện nguyện BigShoe hỗ trợ điều trị mắt.

Theo SPORTbible, trong lá thư được Saka đọc trên sân khấu, Biringiro giới thiệu mình 14 tuổi, sống tại Rwanda. Em bắt đầu suy giảm thị lực từ năm 12 tuổi.

Ngôi làng không có điện, còn đôi mắt ngày càng yếu khiến việc di chuyển ngay trong nhà cũng trở nên khó khăn. Đến trường, Biringiro không đọc được những dòng chữ thầy cô viết trên bảng.

Em cũng gặp trở ngại khi chơi cùng bạn bè, dù chỉ mong được tự do vui chơi như những đứa trẻ khác.

Bước ngoặt đến khi BigShoe giúp Biringiro được chăm sóc mắt. Sau điều trị, em có thể nhìn rõ bảng ngay cả khi ngồi cuối lớp. Quan trọng hơn, em không còn lo lắng vì cảm thấy mình khác biệt.

“Em có thể tận hưởng tuổi thơ một lần nữa”, Biringiro viết.

Lá thư đẫm nước mắt của cậu bé được chữa mắt ở Quả bóng vàng 2026 - Ảnh 2.

Saka đọc lá thư gây xúc động của Biringiro ở gala Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: AFP

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu bé háo hức nghĩ về tương lai: “Em muốn trở thành giáo viên tiếng Anh một ngày nào đó”.

Cuối thư, Biringiro nhắn tới những người dự gala rằng nhiều người trong số họ đã thực hiện được giấc mơ thuở nhỏ. Giờ đây, em cũng tin mình có thể làm được điều đó. Cậu bé khép lại bằng lời chúc phúc và lòng biết ơn.

Sau khi đọc thư, Saka chia sẻ niềm vui giản dị của trẻ em khi có trái bóng dưới chân. Với anh, mỗi cơ hội giúp một đứa trẻ tìm lại cảm giác ấy đều đáng trân trọng. Tiền vệ Arsenal cũng thay mặt những em nhỏ được hỗ trợ gửi lời cảm ơn khi nhận giải.

Từ năm 2022, Saka phối hợp cùng BigShoe tài trợ phẫu thuật cho 120 trẻ em tại Kano, Nigeria. Một năm sau, anh tiếp tục hỗ trợ phẫu thuật cho 100 trẻ ở Rwanda, Kenya và Tanzania.

Cầu thủ người Anh có nguồn gốc Nigeria cùng gia đình duy trì các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp những trẻ em thiếu điều kiện tiếp cận việc điều trị.

Lá gây xúc động của cậu bé được chữa mắt ở Quả bóng vàng 2026 - Ảnh 3.Website Quả bóng vàng 'chọn' cùng lúc ba người thắng!

Harry Kane, Kylian Mbappe và Lamine Yamal bất ngờ cùng được website Quả bóng vàng xướng tên là người chiến thắng trước giờ trao giải, khiến người hâm mộ như rơi vào ma trận!

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THANH ĐỊNH
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    Chủ đề: quả bóng vàng Saka Rwanda quả bóng vàng 2026

    Dòng sự kiện: Giải ngoại hạng Anh 2026-2027

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