Kỳ thủ shogi Việt Nam giao hữu với nhà vô địch châu Âu

Kỳ thủ Sergej Korchitskij thi đấu cùng lúc với nhiều kỳ thủ Việt Nam trên các bàn cờ khác nhau - Ảnh: CLB SHOGI VIỆT NAM

Ngày 1-11, CLB Shogi Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu cờ shogi quốc tế với kỳ thủ người Belarus Sergej Korchitskij.

Sự kiện diễn ra tại Phân viện TP.HCM của Viện Phát triển nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), trong khuôn viên Phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TP.HCM (phường Thạnh Mỹ Tây).

Kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, chương trình gồm nhiều hoạt động như thi đấu đồng loạt, đấu giao hữu 1-1, tọa đàm trực tiếp...

Kỳ thủ Sergej Korchitskij sinh năm 1976, là thành viên Liên đoàn Shogi châu Âu (FESA) và đạt trình độ 5-dan nghiệp dư. Ông đã 14 lần vô địch Belarus và hai lần vô địch Giải shogi châu Âu (năm 2013 và 2021). Năm 2021, ông vô địch Giải shogi nghiệp dư thế giới mở rộng tại Minsk. Trước đó, năm 2008, ông giành ngôi á quân Giải vô địch shogi quốc tế tại Tendo, Nhật Bản.

Mở đầu chương trình, kỳ thủ Korchitskij thi đấu đồng loạt với nhiều kỳ thủ tại TP.HCM, tức là cùng lúc chơi trên nhiều bàn cờ.

Ngay sau đó, ông đấu giao hữu 1-1 với Dương Bảo Thạch - người được đánh giá là tay cờ số một của shogi Việt Nam hiện nay. Sau 124 nước đi, kỳ thủ Belarus giành chiến thắng. Kết thúc ván đấu, hai người cùng ngồi lại phân tích diễn biến.

Tại buổi tọa đàm, hai kỳ thủ chia sẻ về quá trình rèn luyện, kinh nghiệm thi đấu và việc phát triển phong trào shogi bên ngoài Nhật Bản.

Kỳ thủ Sergej Korchitskij thi đấu 1vs1 với kỳ thủ Dương Bảo Thạch - được đánh giá là người chơi Shogi hàng đầu Việt Nam - Ảnh: CLB SHOGI VIỆT NAM

Kỳ thủ Korchitskij chia sẻ: "Các kỳ thủ Việt Nam khá mạnh, nhất là đối thủ hôm nay của tôi - kỳ thủ Dương Bảo Thạch. Tôi có ấn tượng rất tốt với cộng đồng shogi ở đây và cho rằng Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những nền shogi phát triển nhất châu Á".

Về phần mình, anh Dương Bảo Thạch thừa nhận shogi Việt Nam chưa mạnh trên trường quốc tế. Dù vậy, theo anh, Việt Nam đang là một trong những cộng đồng quảng bá môn cờ này mạnh mẽ nhất. Anh kể khi sang Nhật thi đấu, anh từng được người khác nhận ra.

Anh hy vọng các kỳ thủ trong nước không nản chí, cùng chung tay phát triển shogi để đạt thêm nhiều thành tựu quốc tế.

Anh Trần Thế Trung, chủ tịch CLB Shogi Việt Nam, cho rằng chương trình giúp kỳ thủ trong nước có dịp giao lưu với một người nhiều năm thi đấu trong nước và quốc tế, giàu kinh nghiệm giảng dạy và quảng bá shogi. Đây cũng là động lực để họ trau dồi kiến thức, kỹ năng.

Shogi là gì? Shogi (将棋) là môn cờ truyền thống của Nhật Bản, cùng nguồn gốc với cờ vua và cờ tướng, hình thành từ khoảng thế kỷ 11. Điểm đặc biệt của shogi là luật thả quân: quân bị bắt sẽ trở thành quân của người bắt. Luật này khiến thế cờ liên tục biến đổi. Theo ban tổ chức, shogi hiện là môn cờ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, với hơn 200 kỳ thủ chuyên nghiệp và khoảng 5 triệu người chơi thường xuyên. Bên ngoài Nhật Bản, môn cờ này đang phát triển tại châu Âu, Nam Mỹ và Đông - Đông Nam Á. CLB Shogi Việt Nam được thành lập ngày 21-3-2021 từ cộng đồng các bạn trẻ yêu shogi tại Hà Nội. Đến nay, CLB có 75 thành viên trên cả nước. Ngày 30-5-2023, CLB được Liên đoàn Shogi Nhật Bản công nhận là chi nhánh tại Việt Nam. Tháng 4-2024, CLB trở thành chi hội cơ sở của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP Hà Nội.