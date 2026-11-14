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Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

‘Cụ’ cây me chua hơn 600 năm tuổi ở ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn cũ (nay là xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) có dáng thế độc đáo và đang vào mùa ra hoa kết trái nở rộ cả góc trời.

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 1.

'Cụ' cây me chua cổ thụ với tuổi đời hơn 600 năm được công nhận là Cây di sản Việt Nam - Ảnh: CHÍ CÔNG

Những ngày qua, có dịp trở lại xã Tri Tôn (tỉnh An Giang), chúng tôi choáng ngợp trước dáng thế độc đáo, tàn nhánh khủng của 'cụ' cây me chua 600 năm tuổi đang vào mùa nở hoa kết trái rực rỡ. Người dân sống xung quanh quan tâm bảo vệ và chăm sóc cây nhiều.

Ông Chau Vuanh Tha (55 tuổi, người dân ở xã Tri Tôn) cho biết nghe các bậc cao niên địa phương kể 'cụ' cây me chua này sống rất lâu năm, và không biết cây có mặt từ khi nào. 

Tuy nhiên qua bao năm tháng, mưa dông, cây vẫn đứng sừng sững và sống vững chãi giữa vùng đất núi Tri Tôn.

"Tôi thấy cây me chua to lớn với tàn nhánh khủng. Cây này đều ra hoa cho trái khoảng 200-300kg me/năm. Tôi vẫn ra đây làm cỏ, bồi đất, chăm sóc cây. Cây có trái tôi cũng hái vào nấu canh chua, ngon lắm", ông Tha vui vẻ nói.

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 2.

'Cụ' cây me chua đang mùa ra hoa kết trái - Ảnh: CHÍ CÔNG

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 3.

Cây me chua hơn 600 năm tuổi đứng sừng sững ở vùng đất Tri Tôn - Ảnh: CHÍ CÔNG

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 4.

Thời gian qua ông Chau Vuanh Tha (55 tuổi, người dân ở xã Tri Tôn) chăm sóc, bảo vệ 'cụ' cây me chua có tuổi đời hơn 600 năm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo ông Tha, sống lâu năm nên 'cụ' cây me chua trên cao khoảng 40m, thân cây xù xì, gốc cây khoảng 10 người ôm mới xuể. Cây có dáng trực, nhánh xòe rộng khoảng 30m. Khách du lịch đến để tham quan và chiêm ngưỡng độ hoành tráng, độc đáo của cây.

Bà Hồ Thị Kim Duyên - Phó chủ tịch UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) - thông tin thời gian qua 'cụ' cây me chua ở xã Tri Tôn đã được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Cây gắn liền với đời sống văn hóa của người dân phum sóc. Thời gian qua, chính quyền xã Tri Tôn đã làm hàng rào bảo vệ cây.

"Cây me cổ thụ trên nằm trong khu dân cư. Hằng năm cây me chua trên đều cho trái. Địa phương đã có kế hoạch làm đường thông thoáng để du khách thuận tiện vào tham quan, chiếm ngưỡng nét đẹp của cây", bà Duyên nói.

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 5.

'Cụ' cây me chua có thân to, xù xì và tàn nhánh phủ rộng khoảng 30m - Ảnh: CHÍ CÔNG

Kỳ lạ ‘cụ’ cây me chua 600 năm tuổi nở hoa rực rỡ giữa vùng Bảy núi An Giang - Ảnh 6.Công nhận 2 quần thể di sản và 14 cây di sản Việt Nam ở Phú Quốc có tuổi đời trăm năm

Ngày 29-5, Vườn quốc gia Phú Quốc tổ chức lễ đón nhận quyết định và bằng công nhận 2 quần thể di sản và 14 cây di sản Việt Nam của Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: Tri Tôn Vùng Bảy núi An Giang cây me cổ thụ cây di sản Việt Nam du khách

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