TS Phan Danh Na, Giám đốc Chương trình Kinh tế thể thao, Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Hoa Sen phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TRƯƠNG LINH

Tại hội thảo "Phát triển Kinh tế bạc tại Việt Nam: Kết nối chính sách, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học", do Trường Đại học Hoa Sen (HSU) và Tập đoàn CT Group Hi-Tech đồng tổ chức ngày 19-11, TS. Phan Danh Na, Giám đốc Chương trình Kinh tế thể thao, Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Hoa Sen, cho rằng du lịch là một trong những lĩnh vực có thể khai thác tiềm năng từ quá trình già hóa dân số.

Đã có sẵn tệp cộng đồng cho doanh nghiệp tìm khách lẻ

Theo TS. Na, dù quy mô nhóm khách hàng lớn tuổi ngày càng đáng kể, tỷ lệ tham gia du lịch mới ở mức khoảng 6%. Trong số những người cao tuổi đi du lịch, khoảng 45% lựa chọn hình thức theo hội nhóm hoặc câu lạc bộ.

Những dữ liệu này đặt ra yêu cầu phát triển sản phẩm phù hợp hơn với đặc điểm và nhu cầu của người cao tuổi, thay vì chỉ đưa các chương trình du lịch phổ thông đến nhóm khách hàng này.

Một hướng phát triển được TS. Phan Danh Na đề cập là tận dụng mạng lưới thể thao cộng đồng để hình thành nguồn khách cho các sản phẩm du lịch chuyên biệt.



Việt Nam đang có khoảng 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với tổng cộng khoảng 330.000 thành viên. Riêng Hội Sức khỏe ngoài trời Hà Nội có hơn 8.000 hội viên, sinh hoạt tại trên 200 câu lạc bộ.

Đây có thể trở thành kênh kết nối giữa doanh nghiệp du lịch với nhóm khách hàng lớn tuổi, thay vì phải tiếp cận từng cá nhân.

Du lịch y tế, thể thao được nhiều chuyên gia quốc tế nhận định là một cơ hội rất lớn cho kinh tế Việt Nam về phát triển kinh tế bạc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Việc tổ chức hoạt động thông qua các hội, nhóm cũng tạo điều kiện để hình thành những chuyến đi theo đoàn, phù hợp với nhu cầu giao lưu và sinh hoạt tập thể. Theo đề xuất của TS. Na, mô hình này có thể được phát triển thành hệ sinh thái dịch vụ gồm nhiều cấp độ.

Trong đó, thể thao cộng đồng đóng vai trò kết nối ban đầu, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng hỗ trợ người cao tuổi duy trì thể trạng và khả năng vận động; sau đó là những tour du lịch thể thao kết hợp nghỉ dưỡng.

"Các chương trình có thể tích hợp vận động nhẹ, giao lưu cộng đồng và tổ chức giải đấu dành cho người trung niên, cao tuổi. Cách tiếp cận này không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch mà còn mở rộng thời gian và hình thức tham gia các hoạt động xã hội của người cao tuổi", bà nói.

Kinh tế bạc không chỉ là thị trường chăm sóc sức khỏe

Cũng tại hội thảo, TS. Nguyễn Tuấn Dương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội Trường thọ và Phát triển Suốt đời, Đại học Hoa Sen, cho biết già hóa dân số đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh mức sinh giảm và tuổi thọ tăng.



Dẫn báo cáo về kinh tế bạc do World Data Lab và NielsenIQ công bố hồi tháng 6, ông Dương cho biết nhóm từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm khoảng 15% dân số thế giới nhưng đóng góp tới 27% tổng chi tiêu tiêu dùng toàn cầu. Quy mô chi tiêu của nhóm này ước đạt khoảng 19.000 tỉ USD trong năm nay. Đáng chú ý, thị trường sản phẩm và dịch vụ chuyên biệt dành cho người cao tuổi đạt khoảng 4.500 tỉ USD, tăng trưởng 7% mỗi năm, gấp đôi tốc độ tăng của tiêu dùng nói chung.

Theo TS. Dương, cơ hội kinh doanh không giới hạn ở dịch vụ du lịch mà còn trải rộng sang tài chính, bảo hiểm, nhà ở, công nghệ, giáo dục suốt đời, việc làm và khởi nghiệp...

Tại Việt Nam, quy mô thị trường này được dự báo tiếp tục mở rộng cùng tốc độ già hóa dân số.

Việt Nam dự kiến bước vào thời kỳ dân số già năm 2034, kết thúc thời kỳ dân số vàng vào năm 2036 và chuyển sang cơ cấu dân số siêu già vào năm 2050.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen cho rằng tuổi thọ tăng là thành tựu của phát triển, nhưng giá trị không chỉ nằm ở số năm được sống mà còn ở chất lượng những năm tháng đó.

Một xã hội trường thọ cần tạo điều kiện để người cao tuổi duy trì sức khỏe, sự tự chủ, được lựa chọn cách sống và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Từ góc nhìn này, kinh tế bạc không chỉ là thị trường cung cấp sản phẩm, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, mà cần nhìn rộng ra là những chủ thể có nhu cầu tiêu dùng, tri thức, kinh nghiệm và năng lực tạo ra giá trị.