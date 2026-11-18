Công trình khu nhà ở tạm trú, Vườn quốc gia Tràm Chim (đường Nguyễn Trung Trực, ấp 4, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành năm 2020 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Công trình khu nhà ở tạm trú, Vườn quốc gia Tràm Chim (đường Nguyễn Trung Trực, ấp 4, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay khu này vẫn chưa được đưa vào sử dụng do không có nhà đầu tư thuê. Hiện các căn nhà nơi đây xuất hiện tình trạng xuống cấp, gây lãng phí.

Trước cổng khu nhà tạm trú cỏ hoang mọc um tùm - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 18-11, Tuổi Trẻ ghi nhận tại cổng chính khu nhà ở tạm trú, cỏ mọc um tùm che lối đi và biển hiệu. Bên trong các căn nhà tạm trú, một số mái ngói lợp bị hư hỏng; nhiều trụ cột bị bong tróc nước sơn; cỏ hoang, rong rêu khắp sân.

Bà Lê Thị Ngọc Đáng, ngụ ấp 4, xã Tràm Chim, cho biết gia đình sinh sống gần khu nhà ở tạm trú tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Lúc khu mới xây xong, bà con sống gần đây mừng lắm, vì nếu có khách thì nhìn thấy nơi này nhộn nhịp, chứ không còn hoang vắng nữa.

"Tuy nhiên đến nay nhiều năm không đưa vào hoạt động được thấy tiếc mấy căn nhà quá. Nếu có khách lưu trú thì mình cũng mở thêm được quán bán nước uống giải khát, bánh quê”, bà Đáng nói.

Khu nhà ở tạm trú, Vườn quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích hơn 7.260m², trong đó diện tích 10 căn nhà nghỉ phục vụ cho thuê du khách lưu trú là gần 1.120m2. Từ khi hoàn thành đến nay, khu này vẫn chưa thể khai thác được.

10 căn nhà nghỉ phục vụ cho du khách lưu trú hoàn thành năm 2020 đến nay vẫn "nằm im" cửa đóng then cài - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Tràm Chim, nguyên nhân khu chưa hoạt động là do chưa có nhà đầu tư thuê làm cơ sở lưu trú. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao khu nhà ở tạm trú cho Vườn quốc gia Tràm Chim khai thác cho thuê thông qua đấu giá.

Vườn quốc gia đã cho đấu giá một lần nhưng không thành công do mức giá khởi điểm cao, khiến các nhà đầu tư chưa mặn mà tham gia. Đến nay, Vườn quốc gia Tràm Chim chưa tìm được đơn vị thuê khai thác làm cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch.

Đơn vị này cho biết sẽ tổ chức triển khai đấu giá lại lần thứ hai để mời gọi nhà đầu tư, tránh tình trạng bỏ hoang gây lãng phí tài sản công.

Cổng khu nhà tạm trú dây leo bám đầy, bên trong một dãy nhà tạm trú 4 căn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT