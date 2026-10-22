Không gian ẩm thực Mỹ Tho chưa chính thức hoạt động vì vướng mặt bằng, pháp lý

Không gian ẩm thực Mỹ Tho được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kinh tế đêm của Mỹ Tho (Đồng Tháp) nhưng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, chưa thể chính thức đi vào hoạt động - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Doanh nghiệp nói đã đầu tư hơn 20 tỉ đồng

Theo hợp đồng ký ngày 11-2-2026, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TD Family thuê 1.006m² mặt bằng kinh doanh ẩm thực trong 60 tháng, với giá trúng đấu giá hơn 72,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, các cơ quan quản lý nhà nước cho rằng doanh nghiệp đã xây dựng, thay đổi kết cấu một số hạng mục so với hồ sơ ban đầu. Các hạng mục như cổng chào, ki-ốt nâng tầng, khung sắt mái ki-ốt, nhà hàng và hai gian hàng OCOP được triển khai khi hồ sơ thiết kế chưa được phê duyệt đầy đủ.

Kết quả đo đạc của Trung tâm Xúc tiến Du lịch cho thấy diện tích sàn thực tế lên đến 1.142,54m², vượt hơn 136m² so với hợp đồng. Tổng diện tích mái che đạt 1.426,91m². Doanh nghiệp còn cải tạo nhà kho cũ của chợ đêm thành khu bếp, phòng họp, đồng thời bị phản ánh xây lấn vào khu vực đường ống điện nước và lối thoát hiểm chung.

Ngày 29-7-2026, Trung tâm ban hành quyết định yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng thi công, tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai thiết kế. Dù vậy, những bất đồng giữa hai bên về phạm vi mặt bằng được thuê, chi phí phát sinh và thủ tục xây dựng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Giải trình với cơ quan chức năng, đồng thời trao đổi với Báo Tuổi Trẻ, ông Đặng Hữu Biên, cổ đông Công ty TD Family cho rằng hình ảnh 3D được cung cấp trước đó chỉ mang tính mô phỏng, chưa phải bản vẽ thiết kế chi tiết. Doanh nghiệp đã đầu tư gần 20 tỉ đồng để xây dựng không gian khang trang hơn, với mong muốn thu hút du khách và phát triển hoạt động kinh tế đêm.

Về phần diện tích dôi dư và nhà kho cũ, doanh nghiệp không đồng ý trả thêm tiền thuê. Theo lý giải của công ty, khi đấu giá, thời gian hoạt động ban đầu dự kiến từ 17h đến 22h, giá khởi điểm hơn 40 triệu đồng/tháng.

Sau đó, thời gian hoạt động được điều chỉnh từ 7h đến 24h, đồng thời giao thêm nhà kho cũ, khiến giá khởi điểm tăng lên. Doanh nghiệp cho rằng các khoản này đã được tính vào giá thuê hiện tại.

Ở chiều ngược lại, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch thừa nhận đơn vị có thiếu sót khi chưa phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định về xây dựng; hợp đồng cũng chưa thể hiện đầy đủ các chi tiết liên quan. Trong khi đó, công trình chưa có văn bản chính thức của UBND phường Mỹ Tho xác nhận sự phù hợp với quy hoạch đô thị.

Yêu cầu kiểm định, xử lý diện tích ngoài hợp đồng

Với các hạng mục nâng tầng, các cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp đầu tư phải thuê đơn vị chuyên môn độc lập kiểm định chất lượng kết cấu - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Liên quan đến các vấn đề vướng mắc tại dự án Không gian ẩm thực Mỹ Tho, một lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị đã có báo cáo đầy đủ các vướng mắc để các cơ quan hữu quan cùng vào cuộc, tháo gỡ.

Theo đó, đối với cổng chào và khu vực nhà hàng có hạng mục nâng tầng, doanh nghiệp được yêu cầu thuê đơn vị chuyên môn độc lập kiểm định chất lượng kết cấu, bảo đảm an toàn trước khi xem xét các bước tiếp theo.

Trung tâm cũng yêu cầu tháo bỏ cầu thang dẫn lên nóc ki-ốt để tránh phát sinh hoạt động kinh doanh trên diện tích chưa được phép khai thác. Nếu muốn sử dụng không gian này, doanh nghiệp phải lập phương án trình cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời bổ sung kinh phí và ký phụ lục hợp đồng theo quy định.

Với phần sân bố trí bàn ghế, mái che và nhà kho cũ, tại buổi làm việc với doanh nghiệp, ông Lê Đức Tân, Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết hợp đồng hiện chỉ ghi nhận diện tích 1.006m². Phần diện tích ngoài hợp đồng phải được lập phương án cho thuê bổ sung theo đúng trình tự, không thể mặc nhiên tính gộp vào giá thuê đã đấu giá.

Phía TD Family cho biết sẽ tiếp tục hợp tác nếu được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục và tạo điều kiện tháo gỡ vướng mắc. Trường hợp phải thuê bổ sung diện tích hoặc không thể đáp ứng các yêu cầu, doanh nghiệp đề nghị được chấm dứt hợp đồng trước hạn để thu hồi vốn, nhường mặt bằng cho nhà đầu tư khác.