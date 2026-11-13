Khởi tố người đàn ông lái xe cần trục bánh lốp làm hai thiếu niên tử vong

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với P.M.T. - Ảnh: C.A.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.M.T. (39 tuổi, cư trú xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Theo kết quả điều tra, khoảng 19h40 ngày 23-7, tại km 18+300 đường tỉnh 909, thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe cần trục bánh lốp do T. điều khiển, lưu thông theo hướng từ quốc lộ 53 đến đường tỉnh 905, và xe đạp điện do L.N.H. (15 tuổi) điều khiển, chở phía sau là N.H.B.D. (15 tuổi), cùng ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, hai em tử vong tại chỗ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do T. và em H. cùng điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đúng phần đường quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.