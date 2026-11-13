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Khởi tố người đàn ông lái xe cần trục bánh lốp làm hai thiếu niên tử vong

tác giả
KHẮC TÂM
và 1 tác giả khác
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Người đàn ông 39 tuổi ở Vĩnh Long lái xe cần trục bánh lốp, va chạm với xe đạp điện theo hướng ngược lại, khiến hai thiếu niên tử vong.

Khởi tố người đàn ông lái xe cần trục bánh lốp làm hai thiếu niên tử vong - Ảnh 2.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với P.M.T. - Ảnh: C.A.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P.M.T. (39 tuổi, cư trú xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h40 ngày 23-7, tại km 18+300 đường tỉnh 909, thuộc ấp Hậu Lộc, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe cần trục bánh lốp do T. điều khiển, lưu thông theo hướng từ quốc lộ 53 đến đường tỉnh 905, và xe đạp điện do L.N.H. (15 tuổi) điều khiển, chở phía sau là N.H.B.D. (15 tuổi), cùng ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả, hai em tử vong tại chỗ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông là do T. và em H. cùng điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đúng phần đường quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố người đàn ông lái xe cần trục bánh lốp làm hai thiếu niên tử vong - Ảnh 2.Cách nào xóa điểm đen về tai nạn giao thông ở ngã ba Mỹ Ca, Khánh Hòa?

Khu vực giao nhau giữa quốc lộ 1 và đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được xem là một trong những điểm đen tai nạn giao thông nguy hiểm.

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    Chủ đề: thiếu niên Công an tỉnh Vĩnh Long tai nạn giao thông khởi tố

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