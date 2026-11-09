Khởi tố ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’ xem bói phán người khác bị bắt

"Cậu Tuấn Cửa Ông" bị khởi tố khi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, liên quan hoạt động xem bói, xem tử vi phán xét người khác bị bắt - Ảnh: VKSND TP Quảng Ninh



Ngày 9-11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi), còn được biết đến với tên gọi "Cậu Tuấn Cửa Ông", để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, Nguyễn Văn Tuấn bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27-10, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân, trong đó có nghệ sĩ và những người có lượng người theo dõi lớn trên nền tảng TikTok, phản ánh hành vi của Nguyễn Văn Tuấn.

Nội dung tố giác cho rằng, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, Tuấn đã sản xuất các video xem tử vi, đưa ra những thông tin không có thật và nhận định tiêu cực về tính cách, đời tư, quan hệ tình cảm của nhiều người.

Cụ thể, một số video còn đưa ra những lời phán đoán về việc các cá nhân có thể bị bắt giam hoặc gặp tai họa. Những nội dung này được đăng tải trên các nền tảng Facebook, Zalo, YouTube và TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Theo cơ quan chức năng, các nội dung trên đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, hoạt động kinh doanh và đời sống của những người liên quan, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sau quá trình xác minh, ngày 4-11, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn và tiến hành khám xét nơi ở của người này.

Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều khẩu súng tự chế tại nhà của "Cậu Tuấn Cửa Ông" - Ảnh: VKSND TP Quảng Ninh

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi cùng một bộ máy dùng để sản xuất, chế tạo súng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều máy vi tính và đồ vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.