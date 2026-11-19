Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: PHƯỚC THANH

Sáng 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Hữu Phúc (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) vì có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào tháng 10-2026, Phúc điều khiển xe máy chở thuốc lá ngoại nhập lậu chạy tốc độ cao.

Khi đến Km69+900, Quốc lộ 30 thuộc ấp Ba, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe máy do bà B.T.P., 61 tuổi, ngụ TP.HCM, điều khiển đi chiều ngược lại.

Sau khi bị tai nạn, bà P. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyễn Hữu Phúc tại cơ quan công an - Ảnh: PHƯỚC THANH

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1.470 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.