Khởi tố, bắt giam 9 thanh thiếu niên mang mã tấu tấn công người dân ở khu đô thị Sala

9 người bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhật Hoàng (18 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt), Lê Trương Minh Đăng (19 tuổi), Trương Hồng Tú (19 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Long) và 6 người khác để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của anh N.P.N. (18 tuổi) về việc bị một nhóm người lạ tấn công tại khu vực cầu Cá Trê, gần giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Tố Hữu, phường An Khánh.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam thanh niên hung hãn tấn công người đi đường tại khu vực trên.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét, xác định những người liên quan và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai khoảng 16h ngày 24-10, Hoàng, Đăng cùng một số người bạn rủ nhau đi uống cà phê trên địa bàn xã Bình Chánh.

Sau đó, cả nhóm bàn bạc chạy xe máy đến khu đô thị Sala, phường An Khánh để đi chơi. Đáng chú ý, trước khi xuất phát, Hoàng cùng đồng bọn chuẩn bị 3 cây dao dạng mã tấu. Cả nhóm còn thống nhất nếu gặp nhóm thanh niên nào trên đường có thái độ "nhìn đểu" hoặc xấc láo thì sẽ dùng mã tấu chém để dằn mặt.

Đến khoảng 20h25 cùng ngày, khi vừa qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ, nhóm này gặp xe máy do anh L.N.M.T. điều khiển, chở theo anh N.P.N. lưu thông cùng chiều. Cho rằng 2 thanh niên này có ý định khiêu khích mình, nhóm Hoàng lập tức đuổi theo, áp sát rồi vô cớ tấn công các nạn nhân.

Theo Công an phường An Khánh, vụ việc là lời cảnh báo đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành các nhóm gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.



Công an lấy lời khai của người trong nhóm gây rối - Ảnh: Công an cung cấp