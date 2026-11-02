Công an xác minh vụ 16 học sinh dùng dao, mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau

Hai nhóm học sinh hỗn chiến - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội tụ tập, cãi chửi, dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh nhau tại đường liên thôn Phú Mỹ, gây mất an ninh, trật tự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9-10, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã khiêu khích, thách thức, đe dọa nhau.

Qua xác minh ban đầu, nhóm học sinh này có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã đang tiếp tục thu thập tài liệu, đánh giá hành vi, mức độ vi phạm của từng trường hợp, bảo đảm xử lý theo quy định, phù hợp với người chưa thành niên.

Công an khuyến cáo mâu thuẫn không thể giải quyết bằng bạo lực.

Gia đình, nhà trường cần tăng cường giáo dục, định hướng kỹ năng ứng xử, giúp học sinh biết kiềm chế cảm xúc, giải quyết bất đồng văn minh, tránh những hậu quả đáng tiếc.