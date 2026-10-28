Khởi tố 3 kế toán liên quan vụ tham ô hơn 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn

Cả ba bị can cùng là kế toán phụ trách chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (Lạng Sơn) - Ảnh: CACC

Ngày 26-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba bị can gồm:

Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979), Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Các bị can cùng trú tại xã Bình Gia (Lạng Sơn), cùng là kế toán phụ trách chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, các bị can không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỉ đồng tại chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia trong thời gian dài, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý - Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi tham ô tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.