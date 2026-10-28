Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Khởi tố 3 kế toán liên quan vụ tham ô hơn 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn

tác giả
PHÚC TÀI
PHÚC TÀI
PHÚC TÀI

Liên quan vụ tham ô tài sản hơn 18 tỉ đồng xảy ra tại chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (Lạng Sơn), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố 3 kế toán về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố 3 kế toán liên quan vụ tham ô tài sản 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Cả ba bị can cùng là kế toán phụ trách chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (Lạng Sơn) - Ảnh: CACC

Ngày 26-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba bị can gồm:

Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979), Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Các bị can cùng trú tại xã Bình Gia (Lạng Sơn), cùng là kế toán phụ trách chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, các bị can không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỉ đồng tại chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia trong thời gian dài, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Khởi tố 3 kế toán liên quan vụ tham ô tài sản 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Hoàng Thị Lý - Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi tham ô tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Khởi tố 3 kế toán liên quan vụ tham ô tài sản 18 tỉ đồng ở Lạng Sơn - Ảnh 2.Công an vào cuộc vụ dùng ChatGPT gắn mác đặc sản Thất Khê cho khâu nhục tự chế biến

Lợi dụng danh tiếng đặc sản khâu nhục Thất Khê (Lạng Sơn), một giám đốc đã dùng ChatGPT thiết kế nhãn mác, dán lên sản phẩm tự chế biến rồi bán ra thị trường qua Facebook.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
PHÚC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tham ô tài sản Lạng Sơn Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất