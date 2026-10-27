Cãi nhau với vợ, chồng lấy súng bắn đạn cao su lên trần nhà, bị khởi tố

Công an kiểm tra và thu giữ tang vật là khẩu súng - Ảnh: CA

Theo Công an Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ (31 tuổi, trú phường An Khê, Đà Nẵng) về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến việc sử dụng súng bắn đạn cao su sau mâu thuẫn với vợ.

Trước đó, tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, có người sử dụng vật giống súng, Công an phường An Khê (Đà Nẵng) đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường.

Công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập thông tin và xử lý vụ việc.

Lực lượng công an xác định Trương Phước Vĩnh Lễ có liên quan đến vụ việc.

Qua điều tra ban đầu cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, sau khi xảy ra cãi vã, Lễ đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, lên đạn và bắn 1 phát lên trần nhà.

Súng, đạn mà công an thu giữ - Ảnh: CA

Sau đó người này cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường An Khê cũng khuyến cáo mâu thuẫn trong gia đình cần được giải quyết bằng sự bình tĩnh, tôn trọng và đối thoại; tuyệt đối không sử dụng vũ khí, công cụ nguy hiểm để đe dọa hoặc giải quyết xung đột.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

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