Đồng Nai điều tra vụ chồng chém chết vợ rồi đến công an đầu thú

Lực lượng chức năng Đồng Nai có mặt tại hiện trường nghi án chồng chém chết vợ ở xã Hưng Thịnh - Ảnh: N.Đ.N.

Ngày 26-10, Công an TP Đồng Nai đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hưng Thịnh, nghi người chồng chém chết vợ sau mâu thuẫn.

Nạn nhân là chị N.T.H.T. (37 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh).

Liên quan vụ án, công an đã tạm giữ H.M.D. (39 tuổi, ngụ ấp Thái Hòa, xã Hưng Thịnh) để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, D. và chị T. là vợ chồng. Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị T. thường xuyên về nhà cha mẹ ruột.

Chiều 25-10, D. đi mua đồ về thì thấy chị T. lấy xe máy rời khỏi nhà. D. khuyên vợ ở lại nhưng chị T. vẫn chạy xe đi.

Bực tức, D. vào bếp lấy một con dao rồi chạy xe máy đuổi theo vợ. Đến đầu đường, cách nhà khoảng 20m, D. vượt lên chặn xe chị T. để nói chuyện và tiếp tục yêu cầu vợ quay về nhà.

Khi chị T. không đồng ý, D. dùng dao tấn công khiến chị T. chết tại chỗ. Sau khi gây án, D. đến cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường. Vụ việc thu hút đông người dân địa phương đến theo dõi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Công an xã Hưng Thịnh làm rõ vụ án.