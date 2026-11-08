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Khởi tố 24 thanh niên mang kiếm, mác, chai xăng tụ tập đánh nhau ở Nha Trang

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Do có mâu thuẫn, Huỳnh Nguyễn Hoàng Gia và Trần Gia Huy đã huy động hàng chục người mang theo kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt để đánh nhau, 2 người bị thương nặng.

Khởi tố 24 thanh niên tụ tập đánh nhau ở Nha Trang - Ảnh 1.

Những bị can nghe cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố 24 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Những bị can bị bắt tạm giam gồm: Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi, cùng trú phường Nam Nha Trang); Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa).

Theo công an, do có mâu thuẫn từ trước nên Huỳnh Nguyễn Hoàng Gia (17 tuổi, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa) và Trần Gia Huy (chưa rõ lai lịch) thách thức hẹn đánh nhau.

Rạng sáng 12-3, Gia và Huy đã rủ hàng chục thanh niên khác, sử dụng hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai bia chứa xăng tập trung ở khu vực cầu Đường Sắt trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tây Nha Trang) để đánh nhau.

Khởi tố 24 thanh niên tụ tập đánh nhau ở Nha Trang - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên bị khởi tố - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trong quá trình đến điểm hẹn, hai nhóm này còn di chuyển với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh gây mất an ninh trật tự.

Khi gặp nhau, 2 nhóm lao vào hỗn chiến náo loạn cả khúc đường. Vụ đánh nhau khiến Võ Tấn Phát và Nguyễn Minh Khải trong nhóm của Trần Gia Huy bị chém, tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 48% và 34%.

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 24 bị can nêu trên. 

Khởi tố 24 thanh niên tụ tập đánh nhau ở Nha Trang - Ảnh 3.Đâm người do mâu thuẫn khi ăn đám giỗ, bị khởi tố

Đi ăn đám giỗ người quen thì xảy ra mâu thuẫn, Võ Đình Tú dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân bị thương tích cơ thể 50%.


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XUÂN HOÁT
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    Chủ đề: Khánh Hòa Nha Trang Đánh nhau mâu thuẫn Bom xăng

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