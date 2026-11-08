Đâm người do mâu thuẫn khi ăn đám giỗ, bị khởi tố

Võ Đình Tú nghe cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Đình Tú (còn gọi "Đỏ em", 30 tuổi, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" do mâu thuẫn khi đi ăn đám giỗ.

Thông tin ban đầu, ngày 26-8, trong lúc tham dự đám giỗ tại nhà người quen ở thôn Bãi Giếng 1 (xã Cam Lâm), Tú xảy ra mâu thuẫn với anh H.V.T. (40 tuổi, trú xã Suối Dầu, Khánh Hòa) dẫn đến cãi vã, xô xát. Được mọi người can ngăn, Tú bỏ đi.

Tuy nhiên, Tú sau đó quay lại cầm theo một con dao và liên tiếp tấn công vào người anh T. khiến nạn nhân bị thương nặng.

Kết quả giám định anh T. có tỉ lệ tổn thương cơ thể 50%.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Võ Đình Tú.

Theo Công an xã Cam Lâm, Võ Đình Tú có tiền sự về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, đã nhiều lần được cơ quan chức năng gọi hỏi, nhắc nhở, giáo dục.