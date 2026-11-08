Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đâm người do mâu thuẫn khi ăn đám giỗ, bị khởi tố

tác giả
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT
XUÂN HOÁT

Đi ăn đám giỗ người quen thì xảy ra mâu thuẫn, Võ Đình Tú dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân bị thương tích cơ thể 50%.

Mâu thuẫn trong đám giỗ, cầm dao đâm đối phương xuyên tim - Ảnh 1.

Võ Đình Tú nghe cảnh sát tống đạt lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Đình Tú (còn gọi "Đỏ em", 30 tuổi, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích" do mâu thuẫn khi đi ăn đám giỗ.

Thông tin ban đầu, ngày 26-8, trong lúc tham dự đám giỗ tại nhà người quen ở thôn Bãi Giếng 1 (xã Cam Lâm), Tú xảy ra mâu thuẫn với anh H.V.T. (40 tuổi, trú xã Suối Dầu, Khánh Hòa) dẫn đến cãi vã, xô xát. Được mọi người can ngăn, Tú bỏ đi.

Tuy nhiên, Tú sau đó quay lại cầm theo một con dao và liên tiếp tấn công vào người anh T. khiến nạn nhân bị thương nặng. 

Kết quả giám định anh T. có tỉ lệ tổn thương cơ thể 50%.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 7-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Võ Đình Tú.

Theo Công an xã Cam Lâm, Võ Đình Tú có tiền sự về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, đã nhiều lần được cơ quan chức năng gọi hỏi, nhắc nhở, giáo dục.

Mâu thuẫn trong đám giỗ, cầm dao đâm đối phương xuyên tim - Ảnh 2.Xử lý thiếu niên 13 tuổi lái xe lạng lách, đánh võng trên phố ở Nha Trang

Nhiều thanh thiếu niên ở Khánh Hòa có hành vi đi xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng bị xử phạt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
XUÂN HOÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cam Lâm Bắt tạm giam Khánh Hòa giết người mâu thuẫn

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất