Các đại biểu ấn nút khởi công dự án điện mặt trời 126 MWp của VinEnergo tại Sagay, Philippines. Từ trái qua phải: ông Reden Garcia Rodriguez - Giám đốc Điều hành VinEnergo tại Philippines; ông Leo Rafael M. Cueva - Thị trưởng thành phố Sagay; ông Lại Thái Bình - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines; ông Nguyễn Anh Khoa - Tổng Giám đốc VinEnergo; và Bà Maria Theresa C. Capellan - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành SunAsia Energy Inc.



Đây là dự án đầu tiên được triển khai sau thỏa thuận hợp tác giữa Công ty VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines về phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Lại Thái Bình - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines, ông Rafael Leo M. Cueva - Thị trưởng thành phố Sagay, ông Narciso L. Javelosa Jr. - Phó Thị trưởng thành phố Sagay, cùng đại diện các cơ quan chính quyền địa phương.

Dự án Sagay Solar có công suất 126 MWp, do VinEnergo - doanh nghiệp năng lượng thuộc Tập đoàn Vingroup, hợp tác phát triển cùng đối tác SunAsia Energy. Dự án ứng dụng giải pháp điện mặt trời trên hệ thống giàn đỡ chuyên dụng (Solar on Stilts) nhằm tối ưu hóa việc sử dụng quỹ đất.

Dự án này nằm trong danh mục hợp tác giữa VinEnergo và SunAsia Energy với tổng công suất 422 MWp, bao gồm ba dự án tại các khu vực Macabebe, Sagay và Silay.

Trước đó, VinEnergo và Bộ Năng lượng Philippines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về định hướng phát triển các nguồn năng lượng sạch. Chương trình hợp tác tập trung nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ với tổng công suất dự kiến hơn 20 GW, có khả năng cung cấp tới 5 GW điện nền cho hệ thống năng lượng quốc gia Philippines.

Bà Sharon S. Garin, Bộ trưởng Năng lượng Philippines, đánh giá dự án điện mặt trời 126 MWp tại Sagay là sự bổ sung quan trọng cho năng lực năng lượng tái tạo và nỗ lực củng cố an ninh năng lượng quốc gia của Philippines. Việc khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo sẵn có trong nước giúp đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và hạn chế mức độ ảnh hưởng trước các biến động của thị trường năng lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết dự án 126 MWp tại Sagay là bước triển khai đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác giữa doanh nghiệp với Bộ Năng lượng Philippines. Cũng là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc chuyển hóa các định hướng hợp tác thành những dự án cụ thể, có giá trị thực tiễn. Doanh nghiệp kết hợp năng lực phát triển dự án, công nghệ và hợp tác với các đối tác sở tại nhằm đóng góp vào an ninh năng lượng và phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Philippines.

Trong giai đoạn tiếp theo, VinEnergo dự kiến tiếp tục phát triển danh mục các dự án phát điện tại Philippines với tổng công suất lên tới 5 GWp điện nền, kết hợp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ pin (BESS), hướng tới mô hình cung cấp điện năng lượng tái tạo 24/7.

Trong giai đoạn 2027 - 2029, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để tiến tới xây dựng và khởi công các dự án đủ điều kiện.